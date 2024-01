Nhận tiền 'cảm ơn', cựu Giám đốc CDC Nghệ An nói ' họ có nhã ý thì nhận'

Ngày 4/1, TAND Hà Nội tiếp tục phiên xét xử đại án Việt Á với phần thẩm vấn các bị cáo là cựu cán bộ CDC tỉnh Nghệ An. Tại tòa, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An khai nhận, khi người này đưa tiền của Việt Á cho cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định, bị cáo Định nói lại "nếu họ có nhã ý cảm ơn thì nhận, không được đòi hỏi gì".

Nguyễn Thị Hồng Thắm (cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An) đã khai về việc được Việt Á trích "hoa hồng" 15% cho các hợp đồng.

Ở lần đầu tiên, cuối năm 2020, bị cáo này nhận 750 triệu đồng tiền hoa hồng từ Việt Á. Số tiền này, Thắm khai cất ở tủ cá nhân, sau đó đề nghị trả lại Việt Á nhưng doanh nghiệp này từ chối. Cuối cùng, 750 triệu đồng được đưa vào quỹ của CDC Nghệ An.

Ở lần tiếp theo, Việt Á đưa cho Thắm 1,4 tỷ đồng. Trong số này, Thắm khai Việt Á trích riêng cho lãnh đạo 2% (tương đương 185 triệu đồng) và kế toán trưởng 1% (95 triệu đồng), còn lại là cho cơ quan (hơn 1,1 tỷ đồng).

Nguyễn Thị Hồng Thắm phủ nhận việc thoả thuận chi % với Việt Á. Theo bị cáo, sau khi thanh toán hợp đồng năm 2020, Nguyễn Thị Thắm (kế toán Việt Á) có thông báo gửi món quà cho CDC Nghệ An.

Theo lời khai của cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An, khi người này đưa tiền Việt Á, bị cáo Nguyễn Văn Định (khi đó là Giám đốc CDC Nghệ An) nói lại "nếu họ có nhã ý cảm ơn thì nhận, không được đòi hỏi gì".

Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định một lần nữa việc không bàn bạc nhận chi phần trăm của Việt Á. Sau khi nhận tiền, Thắm phân chia tiền theo tỷ lệ trên cho Giám đốc CDC Nghệ An, cho bản thân và đưa lại cho Trưởng khoa Dược cất giữ.

Ngoài số tiền trên, Hồng Thắm khai còn một lần được "Thắm Việt Á" đưa 100 triệu đồng vì "thanh toán nhanh, tiền quảng cáo".

"Số tiền trên, bị cáo không dùng làm gì mà kể cho chồng. Chồng bị cáo nói thấy tiền này không đúng nên bảo trả lại Việt Á đi. Sau đó, bị cáo gọi điện cho Thắm đề nghị trả lại nhưng Thắm chỉ chấp nhận lấy lại 1,4 tỷ đồng", cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An khai. Sau đó chồng của bị cáo đã mang 1,4 tỷ đồng cùng 100 triệu đồng đem trả cho Việt Á.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC Nghệ An) cho hay, bản thân không quen biết ai ở Công ty Việt Á. Song xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp bách, Nghệ An đối diện với dịch COVID-19, bị cáo với tư cách là Giám đốc CDC Nghệ An đã chỉ đạo việc vay kit test của Việt Á.

Cựu Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định trước khi vay kit test có gọi điện hỏi ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và nhận được sự đồng ý, tuy nhiên chỉ đạo này không có văn bản. Khi gọi điện, cựu Giám đốc CDC Nghệ An có ghi âm cuộc gọi nhưng lúc làm việc với cơ quan điều tra lại không tìm thấy file ghi âm này. Ông Định thừa nhận việc vay kit test và sau đó hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán cho Việt Á là sai phạm.

Theo lời khai của bị cáo, CDC Nghệ An ký 5 hợp đồng với Công ty Việt Á và đã thực hiện được 4 hợp đồng, đến hợp đồng thứ 5 thì Phan Quốc Việt bị bắt. Khi mượn kit và thanh toán hợp đồng, ông Định không quan tâm, đề cập đến việc được trích phần trăm hoa hồng.

Sau khi thanh toán hợp đồng, Công ty Việt Á có 2 lần chuyển tiền cho CDC Nghệ An nói là mua kit test nên hỗ trợ. Ông Định khai nhận được nhận 185 triệu đồng từ Việt Á, thông qua cựu kế toán trưởng của CDC Nghệ An - Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định.

"Việc đưa 185 triệu đồng cũng không phải do Việt thưởng mà do Thắm tự đưa cho bị cáo", Nguyễn Văn Định khai và giải trình, sau khi Nguyễn Thị Hồng Thắm nhận tiền (1,4 tỷ đồng) từ Nguyễn Thị Thắm (nhân viên Việt Á) thì nữ nhân viên cấp dưới này có trích ra khoản tiền trên để "thưởng".

"Nguyễn Thị Hồng Thắm có nói Việt Á chi vì CDC Nghệ An chuyển tiền nhanh", bị cáo Định trình bày.

Trước câu hỏi của chủ toạ về cáo buộc tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Giám đốc CDC Nghệ An cho rằng hoàn toàn xác đáng, bản thân là Giám đốc trung tâm nên phải chịu trách nhiệm. Song bị cáo Định cho rằng, bản thân chỉ mới làm giám đốc chưa đầy một tháng thì dịch bùng phát. Cả tỉnh Nghệ An chỉ có nguồn kit test Việt Á nên "đành phải vay" để chống dịch.

"Quá trình triển khai hoạt động chống dịch, bị cáo không có động cơ vụ lợi gì", bị cáo Định cho hay và mong toà xem xét.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cáo buộc bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á) trong quá trình bán kit test đã cấu kết với cán bộ CDC các tỉnh, thành phố trong cả nước để nâng khống giá.

Tại tỉnh Nghệ An, từ tháng 7/2020 - 11/2021, bị cáo Nguyễn Văn Định (lúc đó là Giám đốc CDC Nghệ An) chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế toán trưởng) trao đổi với nhóm nhân viên của Công ty Việt Á là các bị cáo Vũ Đình Hiệp, Nguyễn Thị Thắm, về việc CDC Nghệ An ứng kit test sử dụng trước, thanh toán sau.

Sau khi ứng test sử dụng, Định chỉ đạo nhân viên CDC Nghệ An phối hợp với nhân viên Công ty Việt Á, hợp thức hồ sơ thanh toán số kit test đã ứng bằng hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Thực hiện yêu cầu của cấp trên, Nguyễn Thị Hồng Thắm chỉ đạo đồng nghiệp là Lê Thị Trang gửi trước hồ sơ mời thầu của CDC Nghệ An. Trong đó, có những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn kit test do Công ty Việt Á sản xuất cho Nguyễn Thị Thu Phương và Trần Thị Hồng, là các nhân viên Việt Á để làm hồ sơ thầu và soạn các báo giá hợp thức.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Thắm còn cung cấp báo giá do Việt Á chuyển đến cho Công ty Cổ phần Thông tin & Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, để hợp thức hồ sơ ban hành chứng thư thẩm định theo giá.

Riêng ông Định, bị cáo buộc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Hoàng Đức; Công ty Cổ phần Trưởng Vạn Lộc, thực hiện tư vấn đấu thầu để hợp thức thủ tục cho Việt Á trúng thầu và thanh quyết toán theo giá của Việt Á.

"Tổng cộng, CDC Nghệ An ký 6 hợp đồng với tổng trị giá hơn 35 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán cho Công ty Việt Á 5 hợp đồng với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng, còn 1 hợp đồng chưa thanh toán. Sai phạm này gây thiệt hại hơn 16,5 tỷ đồng...", cáo trạng nêu.

Ngoài khoản thiệt hại ngân sách, Viện Kiểm sát cáo buộc, Phan Quốc Việt chỉ đạo thuộc cấp của mình chuyển tiền % ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An trái quy định pháp luật.

Cụ thể, nhóm Việt Á đã chuyển hơn 3,2 tỷ đồng cho CDC Nghệ An. Số tiền này, cựu Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định hưởng lợi 185 triệu đồng; kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm hưởng lợi 95 triệu đồng.

