Cựu Giám đốc CDC Nghệ An không “sạch tay” trong vụ kit test Việt Á

Gây thiệt hại 16,5 tỉ đồng do sai phạm đấu thầu

Liên quan sai phạm trong quá trình tiêu thụ kit test Covid - 19 của Công ty Việt Á ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh này, CQĐT còn đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An, Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Việt Á, Phan Tôn Noel Thảo, Kế toán trưởng Việt Á và một số bị can liên quan khác.

Trước khi Kết luận điều tra vụ án Việt Á được ban hành, ông Nguyễn Văn Định từng khẳng định mình ''tay sạch'' và chưa bao giờ nhận một khoản tiền hỗ trợ nào từ Công ty Việt Á.

Trong khi ấy, theo kết luận điều tra, khi dịch Covid - 19 bùng phát, lưu lượng công dân trở về Nghệ An rất nhiều, dẫn đến nhu cầu xét nghiệm cao. Thực hiện công tác phòng chống dịch, bị can Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An) được giao làm đầu mối làm việc với Phan Quốc Việt để phối hợp với Công ty Việt Á.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An (Thắm kế toán) trao đổi và thống nhất với Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thắm, nhân viên Công ty Việt Á (Thắm Việt Á) về việc ứng trước test xét nghiệm. CDC Nghệ An sẽ hoàn thiện thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu rút gọn, ký hợp đồng với Công ty Việt Á sau.

Tổng cộng, từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, Nguyễn Văn Định đã ký với Việt Á 6 hợp đồng mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm covid - 19, trong đó có 3 hồ sơ chỉ định thầu rút gọn, 2 hồ sơ đấu thầu rộng rãi, 1 hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường với tổng trị giá 35 tỉ đồng.

CDC Nghệ An đã thanh toán 5 gói thầu tổng số tiền 28,8 tỉ đồng, trong đó có 25,8 tỉ đồng là tiền mua Test xét nghiệm. CQĐT xác định, test của Việt Á chỉ có giá thành 143.461 đồng và xác định hậu quả thiệt hại ở CDC Nghệ An là 16,5 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện 6 gói thầu nêu trên, CDC Nghệ An đã thông đồng với Công ty Việt Á hợp thức hồ sơ đầy đủ, trong đó về giá gói thầu dựa trên căn cứ Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam - chi nhánh Nghệ An, tham khảo giá công bố của Bộ Y tế và trên trang Web đấu thầu Quốc gia.

Không thỏa thuận %, nhưng nhận thưởng

Trong quá trình ứng trước test xét nghiệm, mặc dù không có sự thoả thuận trước nhưng Phan Quốc Việt tự quyết định chi cho CDC Nghệ An 15%-22% trên tổng giá trị đã thanh toán. Bị can chỉ đạo cấp dưới là Phan Tôn Noel Thảo, Kế toán trưởng và Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á tính toán và chi tiền cho CDC Nghệ An.

Bị can Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An.

Noel Thảo liên hệ với Thắm "kế toán" để chuyển tiền % ngoài hợp đồng. Thắm "kế toán" lại nhờ Thắm "Việt Á" cho mượn số tài khoản để nhận tiền.

Tổng cộng, Công ty Việt Á đã chuyển tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An là 2,8 tỉ đồng. Thực tế, phía CDC Nghệ An chỉ nhận được hơn 2,1 tỉ đồng, còn lại 659 triệu đồng Thắm "Việt Á" chiếm hưởng cá nhân.

Tại CQĐT, cựu Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định khẳng định không chỉ đạo, thoả thuận thống nhất với cá nhân nào về việc chi tiền phần trăm. Tuy nhiên, bị can thừa nhận, thực tế có hai lần Công ty Việt Á chuyển tiền thông qua Thắm "kế toán".

Lần thứ nhất, vào cuối năm 2020, sát Tết âm lịch, sau khi mua sắm thành công gói thầu thứ nhất với Công ty Việt Á, Thắm "kế toán" báo cáo với bị can Định là có nhận được một khoản tiền từ Công ty Việt Á là 750 triệu đồng. Số tiền này được đưa vào quỹ của CDC.

Lần 2, lúc 18h30 ngày 4-12-2021, Thắm "Việt Á" có điện thoại cho bị can Định xin đến nhà chơi. Khi gặp mặt, Thắm "Việt Á" nói: “Anh Việt, Giám đốc Công ty Việt Á nói thưởng cho lãnh đạo và kế toán CDC Nghệ An 3% do đã thanh toán tiền gói thầu nhanh và chị Thắm "kế toán" nói em chuyển cho anh 2%, là 185 triệu đồng”.

Sau đó, Thắm "Việt Á" đưa cho ông Định 185 triệu đồng và nói thêm bên Công ty Việt Á hỗ trợ cho CDC Nghệ An số tiền là 1,12 tỉ đồng. Bị can Định cảm ơn và nhận số tiền 185 triệu đồng.

Sau đó một thời gian, vào một buổi sáng, Thắm "kế toán" lên phòng báo cho Định biết là Phan Quốc Việt, Giám đốc Công ty Việt Á bị bắt và thông báo đã trả lại toàn bộ tiền cho Công ty Việt Á rồi. Định hỏi Thắm "kế toán" là đã trả lại số tiền 185 triệu giúp Định chưa, Thắm "kế toán" bảo đã trả lại cả rồi.

CQĐT xác định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An có hành vi chỉ đạo, thông đồng hợp thức hồ sơ đấu thầu để Công ty Việt Á trúng thầu, ký hợp đồng, thanh toán tiền theo đúng đơn giá Công ty Việt Á đưa ra là gian lận, không đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu; tiết lộ hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định, nhận tiền phần trăm vụ lợi trong đấu thầu. Bị can Định được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu; gây thiệt hại cho Nhà nước 16,5 tỉ đồng.

Đến nay, các bị can và người liên quan đã nộp lại toàn bộ số tiền, khắc phục được 100% hậu quả của vụ án.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô