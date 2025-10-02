Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật có ngay việc mới đầy bất ngờ

HLV Phan Như Thuật vừa chia tay SLNA cách đây không lâu

Mới đây, CLB SLNA thông báo, HLV Phan Như Thuật và 2 cầu thủ là Cao Văn Bình, Trần Nam Hải sẽ lên tập trung Đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn đợt 3 năm 2025 từ ngày 4/10 đến 15/10. HLV Như Thuật sẽ đóng vai trò trợ lý của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh ở U23 Việt Nam tại đợt tập trung sắp tới.

HLV Phan Như Thuật mới xin từ chức CLB SLNA cách đây chỉ vài ngày. Quyết định này được nhà cầm quân 41 tuổi đưa ra ngay sau trận thua ngược 2-3 trước Công An TP.HCM trên sân nhà. Đây là lần thứ hai HLV Như Thuật rời ghế “thuyền trưởng” của đội bóng xứ Nghệ.

SLNA khởi đầu V.League 2025/26 rất chật vật. Sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ mới có 1 chiến thắng, 1 trận hòa, giành được 4 điểm và đứng thứ 11 trên BXH.

Trước đó, năm 2023, cựu tiền vệ này đã được SLNA bổ nhiệm HLV trưởng thay thế cho HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ từ vòng 11 V.League 2023. Đến V.League 2023/24 ông rời ghế nhường chỗ cho HLV Phạm Anh Tuấn.

Sau đó, HLV Phan Như Thuật trở lại vào tháng 11/2024 và dẫn dắt đội từ đó đến bây giờ. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp SLNA trụ hạng và vào tới Chung kết Cúp Quốc gia 2024/25.

HLV Phan Như Thuật sẽ lần thứ 2 lên làm trợ lý ở U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4/10 tới tại Hà Nội, song song với đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10 năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch đã được LĐBĐVN xây dựng từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Do HLV trưởng Kim Sang Sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn