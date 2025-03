Nhận định bóng đá SLNA vs Bình Định, 18h00 ngày 8/3: Sảy chân là... mệt!

Phân tích phong độ SLNA vs Bình Định

Trong tình cảnh ngặt nghèo, SLNA và Bình Định phải “sống mái” lẫn nhau. Cùng có 13 điểm và chỉ phân định thứ hạng ở những vị trí cuối cùng bằng chỉ số phụ mong manh nên cả 2 đội thừa hiểu, chiến thắng trong cuộc “quyết chiến” này có ý nghĩa quan trọng như thế nào cho sự tồn tại của họ. Một trận thua không chỉ khiến đội thất bại phải đứng ở vị trí dành cho đội dự play-off mà còn đối diện nguy cơ bị đội đứng chót bảng SHB.ĐN rút ngắn cách biệt. Số phận như chỉ mành treo chuông, cả SLNA và Bình Định chắc chắn đối diện với sức ép của “trận chung kết ngược”. Nhưng không còn cách nào khác, việc rũ bỏ được sức ép đang đè nặng cũng là cách để tạo niềm tin và sự lạc quan cho chiến thắng. Một khi đôi chân thanh thoát thì chuyên môn cũng sẽ có cơ hội thể hiện tốt hơn.

Có thể thấy, SLNA đã phần nào cải thiện được sức mạnh trong thời gian qua. Không hẳn vì thay tướng, cái chính là đội bóng xứ Nghệ đã bổ sung được một số cầu thủ có kinh nghiệm dày dạn, chuyên môn cứng cựa hơn. Sự trở lại của trung vệ Văn Khánh và tiền vệ Khắc Ngọc giúp lối chơi của SLNA có sức sống hơn. Văn Khánh đã phần nào khỏa lấp được khoảng trống ở hàng thủ trong lúc, Khắc Ngọc đã củng cố được khả năng làm bóng giữa sân, qua đó tạo nên thế trận vững chãi hơn khi các cầu thủ trẻ có điểm tựa niềm tin và chuyên môn để chiến đấu. Tuy vậy, chất lượng ngoại binh của SLNA vẫn là điều đáng bàn. Trong đó, Olaha đang cho thấy sự chững lại về phong độ. Chỉ có 2 bàn thắng, không có đường kiến tạo nào là con số nghèo nàn, đáng thất vọng với ngoại binh được kỳ vọng này.

Dù sao, SLNA vẫn thể hiện sự lạc quan hơn so với Bình Định khi đội bóng đất Võ đã trải qua 7 trận liên tục không thắng. HLV Bùi Đoàn Quang Huy hiểu rõ điểm yếu của đội nhà nhưng chưa thể tìm được giải pháp để đem đến sự hiệu quả cao hơn. Thành tích không tốt của Bình Định trong thời gian qua là do chất lượng ngoại binh không xuất sắc trong lúc nội binh cũng không nổi trội. Thiếu đi những cầu thủ có khả năng gây đột biến ở tuyến giữa và trên hàng công nên Bình Định bế tắc trong hãm thành dù ở nhiều trận đấu, họ kiểm soát bóng tốt hơn so với đối phương.

Thông tin lực lượng SLNA vs Bình Định

Hai đội đầy đủ nhân sự

Đội hình dự kiến SLNA vs Bình Định

SLNA: Văn Việt, Văn Huy, Zaracho, Văn Khánh, Văn Cường, Quang Vinh, Văn Lương, Khắc Ngọc, Long Vũ, Kuku, Olaha

Bình Định: Tuấn Linh, Salazar, Xuân Hưng, Văn Khoa, Văn Thiết, Hồng Quân, Văn Triền, Thanh Trường, Alisson, Rivas, Hồng Phước.

Bongdaplus dự đoán kết quả SLNA vs Bình Định

Chơi trên sân nhà nên SLNA có lợi thế hơn. Lịch sử đối đầu cũng đang tạm nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Tuy vậy, đây là trận đấu sống còn nên Bình Định thừa hiểu, một sự lơ là có thể khiến họ lún sâu vào khủng hoảng. So về tương quan lực lượng, đội khách cũng không kém cạnh chủ nhà nên nếu chơi tỉnh táo, Bình Định có thể thu về một kết quả hòa.

Dự đoán: 0-0

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn