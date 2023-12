Nhận định bóng đá, Khánh Hoà vs SLNA, 18h00 ngày 26/12, Phố Biển có thêm niềm vui?

Phân tích phong độ gần đây của Khánh Hoà vs SLNA

Khánh Hoà đang rất hưng khởi khi vừa có trận thắng đầy bất ngờ trước CA Hà Nội với tỷ số 2-1. Nói bất ngờ, vì đội khách CA Hà Nội mạnh hơn rất nhiều so với đội chủ nhà Khánh Hoà, nên ngay trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Khánh Hoà sẽ thua, thậm chí thua đậm, thế nhưng họ đã thắng 2-1, nên không bất ngờ mới lạ.

Với khí thế hừng hực ấy, Khánh Hoà chuẩn bị tiếp đón một đối thủ vừa tầm là SLNA ở trận đấu vòng 8 sắp tới và mục tiêu của đội bóng phố Biển chắc chắn sẽ là 3 điểm, hòng có thể thoát khỏi nhóm cuối bảng. Với sự thoải mái về tinh thần và lực lượng cũng tương đương nhau, nên Khánh Hoà hoàn toàn có thể làm được điều ấy.

Ngược lại, SLNA vừa có trận thua sít sao với tỷ số 0-1 trước CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, trận thua ấy khiến thầy trò HLV Phan Như Thuật khá vất vả khi đến làm khách trên sân Nha Trang. Đến thời điểm này, đội bóng xứ Nghệ chỉ mới có 1 trận thắng, còn lại 3 hoà và 3 bại, nên đang xếp vị trí 11 trên bảng tổng sắp, hơn 1 hạng so với Khánh Hoà dẫu bằng 6 điểm vì hơn hiệu số. Vì thế có thể hiểu SLNA đang muốn thắng ra sao.

Cũng như đội chủ nhà, SLNA càng khát khao có 3 điểm hơn bao giờ hết, bởi họ muốn bứt lên so với các đối thủ ở nhóm cuối, nhưng liệu đội khách xứ Nghệ có làm được hay không lại là vấn đề khác, vì chắc chắn các học trò của tân HLV Trần Trọng Bình của phố Biển sẽ chẳng cho họ thực hiện điều ấy. Chính vì thế, trận đấu này sẽ càng quyết liệt và đáng xem. Chỉ tiếc là cuộc đối đầu này không có VAR, nên khả năng sẽ dẫn đến nhiều tình huống gây tranh cãi.

Thông tin lực lượng Khánh Hoà vs SLNA

Trận này, cả hai đội đều có đủ lực lượng mạnh nhất của mình, nên đây càng là cuộc so tài rất đáng xem giữa cầu thủ Khánh Hoà và SLNA. Do đó, sân Nha Trang dự báo sẽ có một trận đấu rất hấp dẫn và quyết liệt giữa hai đội đang nằm chót bảng.

Đội hình dự kiến

Khánh Hoà: Ngọc Cường, Sessay, Trọng Hiếu, Duy Dương, Duy Thanh, Văn Hiệp, Văn Tùng, Nhật Tân, Thành Nhân, Hữu Khôi, Leazard.

SLNA: Văn Việt II, Đình Hoàng, Zebic, Văn Huy, Sỹ Hoàng, Đình Châu, Mạnh Quỳnh, Nam Hải, Văn Vinh, Olaha, Văn Lương.

Dự đoán tỷ số Khánh Hoà vs SLNA

Trận này, giới chuyên môn cho rằng Khánh Hoà sẽ có lợi thế hơn khi đá trên sân nhà và tinh thần đang rất hưng phấn sau trận thắng 2-1 trước CA Hà Nội, do đó cửa thắng của chủ nhà đang được đánh giá cao hơn so với đội khách đến từ xứ Nghệ. Xét đối đầu, trong 13 lần gặp nhau, Khánh Hoà thắng 4, hoà 6 và thua 3. Đặc biệt trong 5 lần đối đầu gần nhất, Khánh Hoà chỉ thắng được 1 trận ở mùa giải 2023, còn lại họ có đến 2 lần thua trước SLNA, nên đây được xem là lợi thế tinh thần cho đội bóng xứ Nghệ. Xét nhiều mặt, Khánh Hoà vẫn có lợi thế so với đội bóng xứ Nghệ, nhưng trong bóng đá khó nói trước điều gì, bởi bóng đá luôn có nhiều bất ngờ khó đoán.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: ĐỖ TUẤN

Nguồn tin: bongdaplus.vn