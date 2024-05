Nhã Phương nhịn cơm 3 năm để duy trì vóc dáng

Nhã Phương từng hai lần “vượt cạn” song ở thời điểm hiện tại, cô vẫn giữ trọn vóc dáng như thuở gái còn son. Để giữ được thân hình mảnh mai, không một tí mỡ thừa thì nữ diễn viên đã phải bỏ ra không ít tâm sức cho chế độ ăn uống và tập luyện khắc nghiệt.

Mới đây, trên sóng livestream, Trường Giang bất ngờ khui chuyện bà xã vì để giảm cân giữ dáng mà đã không ăn cơm trong suốt 3 năm liền. Đối mặt với lời “tố” từ chồng, Nhã Phương vẫn thể hiện sự bình thản mà không hề có bất kỳ thái độ phản bác nào. Nhiều cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi nghe về chế độ ăn uống khắc nghiệt của Nhã Phương. Tuy nhiên trên thực tế, nữ diễn viên cắt giảm tinh bột nhưng bổ sung vào cơ thể bằng nhiều thực phẩm dinh dưỡng khác như rau xanh, trái cây, các loại hạt…

Your browser does not support the video tag.

Không chỉ nhịn cơm trong 3 năm, Nhã Phương còn có cách ăn trái cây vô cùng “độc lạ”. Vì ám ảnh với chỉ số cân nặng, nữ diễn viên khi ăn đều sẽ nhả hết phần bã và nuốt lấy phần nước.

Trái cây, rau củ quả vốn được các chuyên gia khuyến khích là ăn cả phần bã vì chứa nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa, đặc biệt không lo tăng cân. Thế nhưng Nhã Phương lại chỉ nhai lấy nước, chứng tỏ chế độ ăn kiêng của cô vô cùng khắc nghiệt.

Nhã Phương có cách ăn trái cây vô cùng độc lạ.

Tất nhiên chỉ với việc nhịn cơm và nhả bã khi ăn trái cây không thể giúp Nhã Phương hoàn toàn giữ dáng, mà cô còn kết hợp với việc tập luyện và vận động thể chất.

Còn nhớ thời điểm sau khi vừa sinh bé thứ 2, Nhã Phương đã nhanh chóng quay trở lại với việc giảm cân bằng cách tập luyện yoga (một bộ môn mà cô ưa thích). Mỗi ngày, nữ diễn viên đều dành ra hẳn 4 tiếng để tập luyện. Ngoài ra khi có thời gian rảnh, bà xã Trường Giang cũng đều tận dụng để tập luyện các bộ môn khác như: nhảy, múa theo nhạc, chạy bộ…

Nhã Phương đặc biệt yêu thích bộ môn yoga vì ngoài giúp giảm cân, còn giúp cải thiện tốt về sức khỏe tinh thần.

Khó có thể tin được đây là vóc dáng của Nhã Phương sau khi sinh con thứ 2.

Nhã Phương còn đặc biệt rất kỷ luật với bản thân. Cô luôn tuân thủ đúng chế độ tập luyện mỗi ngày. Chính nhờ thế mà chỉ sau vài tháng “vượt cạn”, bà xã Trường Giang đã dễ dàng giảm hẳn 13kg để lấy lại vóc dáng thời còn son rỗi.

Tác giả: Hương Đông

Nguồn tin: saostar.vn