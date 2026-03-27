Nhà ống hướng tây 'lọc nắng' nhờ mặt tiền gạch bông gió

Với lớp gạch bông gió kết hợp khoảng thông tầng, ngôi nhà giải quyết được vấn đề nắng nóng từ hướng tây, giúp tăng lưu thông không khí và duy trì sự riêng tư.

Được xây dựng trên khu đất 67m2 tại TP HCM, ngôi nhà thuộc sở hữu của gia chủ là bác sĩ thường xuyên vắng nhà do đặc thù công việc. Ảnh: LonTon Studio

Yêu cầu của gia chủ là không gian sống ổn định, an toàn cho gia đình gồm vợ và hai con nhỏ. Ảnh: LonTon Studio

Mặt tiền được bao bọc bởi một lớp gạch bông gió màu trắng, gợi liên tưởng đến chiếc áo blouse của người bác sĩ. Ảnh: LonTon Studio

Lớp gạch bông gió giúp che bớt nắng hướng Tây cho các phòng ngủ phía trước đồng thời đảm bảo sự riêng tư, nhưng không làm mất đi sự thông thoáng. Ảnh: LonTon Studio

Với bề ngang chỉ 3,8m và cần bố trí chỗ để ô tô 7 chỗ, cùng ba phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn, bài toán đặt ra không nằm ở việc “lấp đầy”, mà là cách tạo ra khoảng trống hợp lý. Ảnh: LonTon Studio

Một khoảng thông tầng lớn được mở ra ở phía sau nhà. Khoảng trống này bố trí cạnh khu bếp và bàn ăn. Ảnh: LonTon Studio

Bếp và bàn ăn được bố trí dọc nhà, sử dụng chất liệu gỗ tông trầm, kết hợp ánh sáng từ thông tầng phía sau tạo cảm giác ấm áp. Ảnh: LonTon Studio

Lên tầng trên, cầu thang và ô thông tầng dịch chuyển về giữa nhà, giúp lõi không gian luôn thông thoáng. Ảnh: LonTon Studio

Phòng khách sử dụng nội thất gỗ truyền thống kết hợp chi tiết hiện đại. Ảnh: LonTon Studio

Đường cong của nội thất và các ô cửa làm không gian mềm mại hơn. Ảnh: LonTon Studio

Góc làm việc đặt sát ban công, tận dụng ánh sáng tự nhiên lọc qua lớp gạch bông gió. Ảnh: LonTon Studio

Mảng xanh được đặt trên sân thượng. Ảnh: LonTon Studio

Cây cối vừa dễ chăm sóc, vừa tạo nên một khoảng sân rộng đủ xanh mát để gia đình cùng thư giãn. Ảnh: LonTon Studio

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

