Nhà hàng bị phạt sau khi khách phản ánh 'gọi tôm sú, bán tôm thẻ'

Ngày 7/5, ông Nguyễn Văn Hảo, Đội trưởng Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh), cho biết ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã nhắc nhở chủ nhà hàng chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch về giá cả, hàng hóa nhằm tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, ẩm thực Hà Tĩnh.

Trước đó ngày 3/5, một người dân đăng bài trên mạng xã hội phản ánh nhà hàng có dấu hiệu phục vụ món ăn không đúng yêu cầu. Gia đình người này đến ăn hải sản, gọi 500 gram tôm sú, 500 gram ngao hai vòi và 500 gram mực nhảy.

Khi mang món ra, vị khách cho rằng nhà hàng đưa tôm thẻ thay cho tôm sú. Người này đã gọi cả nhân viên lẫn chủ nhà hàng ra hỏi nhiều lần và đều nhận được câu trả lời đó là tôm sú.

"Trong lúc lời qua tiếng lại, nhân viên nhà hàng đã dọa nạt, đòi đánh mình song được mọi người can ngăn", khách hàng phản ánh.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhà hàng thừa nhận có sai sót, xin rút kinh nghiệm. Người này giải thích trước đây cơ sở bán tôm sú, song hiện không còn mặt hàng này, nhưng trên menu vẫn in sẵn "tôm sú". Khi khách gọi món, nhà hàng đưa tôm thẻ ra và tính theo giá của loại tôm này, không cố ý lấy giá tôm sú.

Sau sự việc, nhà hàng không thu tiền món tôm, chỉ tính phí các món còn lại.

Chủ nhà hàng cho hay tôm thẻ sau khi chế biến bán 550.000 đồng/kg, tôm sú trước đây bán 1,2 triệu đồng/kg.

Khu ẩm thực mực nhảy ở phường Vũng Áng. Ảnh: Đức Hùng

Khu ẩm thực mực nhảy ở Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh nằm dọc cảng biển, tập trung khoảng 20 nhà hàng, bè nổi chuyên phục vụ hải sản tươi sống. Nơi đây nổi tiếng với món "mực nhảy" - loại mực vừa được câu trong đêm, thả sống dưới lồng bè để khách chọn và chế biến tại chỗ. Ngoài ra, thực khách có thể thưởng thức nhiều hải sản khác như tôm, cua, ghẹ, ngao hai vòi, cá mú, cá chim..., được đánh bắt trực tiếp từ vùng biển Vũng Áng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net