Khách hàng 'tố' dấu hiệu lừa dối khi đi ăn hải sản tại nhà hàng ở Vũng Áng gây xôn xao

Khách hàng phản ánh trên mạng xã hội cho rằng bị lừa dối khi đi ăn tại nhà hàng ở cảng Vũng Áng - Ảnh: MXH

Tối 3-5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một người dùng tố một nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) có dấu hiệu lừa dối khách hàng khi đã đưa món ăn không đúng như đã gọi.

Theo nội dung chia sẻ, một gia đình đến nhà hàng Lý Hộ tại khu vực cảng Vũng Áng để ăn hải sản. Khi vào quán, họ gọi 500g sò hai cồi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú. Thế nhưng khi mang đồ ăn lên thì nhà hàng mang tôm thẻ thay cho tôm sú.

"Mình bảo nếu đây là tôm sú thì thôi không nói nữa, còn nếu gọi tôm sú mà mang tôm thẻ lên thì nhà hàng phải báo cho khách hàng một câu. Vậy mà chàng trai áo vàng (nhân viên nhà hàng) kia nhảy vào định đánh khách hàng là mình luôn…" - thực khách này viết.

Ngoài ra, thực khách này cũng chia sẻ với tư cách là một khách hàng trải nghiệm nhiều quán ăn, nhà hàng thì bản thân không thể chấp nhận được cách phục vụ, giải quyết của cả chủ quán và nhân viên ở đây.

Bài viết sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhà hàng Lý Hộ - nơi xảy ra sự việc khách hàng tố bị lừa dối - Ảnh: Trang Fanpage nhà hàng Lý Hộ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Chu Thị Lý (59 tuổi, chủ nhà hàng Lý Hộ) xác nhận có sự việc tranh cãi về món ăn giữa nhân viên của nhà hàng và một khách hàng xảy ra vào chiều 3-5.

Theo bà Lý, chiều hôm qua có một gia đình gồm 4 người vào nhà hàng gọi các món ăn 500g sò hai cồi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú. Khi đưa món ra, giữa nhân viên nhà hàng và khách hàng xảy ra cãi cọ liên quan đến tôm sú và tôm thẻ.

"Có việc khách hàng gọi tôm sú nhưng nhà hàng đưa ra tôm thẻ. Đây là lỗi của nhà hàng và chúng tôi xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Nguyên nhân là do trên menu của nhà hàng ghi tôm sú, nhưng mặt hàng trên trong thời gian này không còn. Lỗi của nhà hàng chưa kịp cập nhật lại menu gây ra hiểu nhầm" - bà Lý phân trần.

Cụ thể, theo bà Lý, tại nhà hàng tôm sú niêm yết giá bán 1,2 triệu đồng/kg, còn tôm thẻ niêm yết giá là 550.000 đồng/kg. Do nhà hàng không còn tôm sú nên khi đưa tôm thẻ ra cho khách hàng thì vẫn tính theo giá bán tôm thẻ. Còn nếu nhà hàng vẫn để menu là tôm sú và niêm yết giá 1,2 triệu đồng/kg mà đưa tôm thẻ ra thì rõ ràng đó là hành vi gian dối.

"Sau khi có sự cãi vã giữa nhân viên và khách hàng, tôi có ra nói nếu khách hàng không dùng thì thu lại và không tính tiền. Chúng tôi đã thu lại món tôm này và chỉ tính tiền món sò và mực cho khách hàng" - bà Lý nói.

Chủ nhà hàng Lý Hộ khẳng định không có việc nhà hàng cố tình lừa dối khách hàng, những ai đã từng đến Vũng Áng ăn hải sản sẽ hiểu rõ, đây là sự việc hiểu lầm đáng tiếc và đó là lỗi của nhà hàng, nhà hàng nhận trách nhiệm về việc đó.

Tác giả: Lê Minh