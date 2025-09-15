Nhà bê tông hình bát giác như 'khối đá sống' giữa thiên nhiên

Tọa lạc trên mảnh đất giao thoa giữa lịch sử và hiện đại của làng Coldrerio (Thụy Sĩ), ngôi nhà xây trên khu đất 558m2, tổng diện tích sàn 194m2, bao gồm 3 tầng, 1 lửng và một tầng hầm rộng 61m2. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Giữa những ngôi nhà nhỏ và công trình nông nghiệp cũ từng in dấu sinh hoạt của các gia đình bản địa, khối nhà bát giác không chỉ là một lựa chọn hình thức, mà còn là cách kiến trúc sư khơi lại ký ức tập thể của vùng. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Đường cắt chéo mái và hình khối rõ ràng tạo bản sắc riêng giữa bối cảnh truyền thống trong vùng. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Đường cắt hướng Tây mở sáng khối nhà về phía Bắc, tạo hiệu ứng chiếu sáng tự nhiên ấn tượng. Trong khi đó, mái nhà cắt chéo như một dấu hiệu hòa giải, thiết lập sự đối thoại giữa cái mới và cái cũ. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Nhìn từ trên cao, khối nhà bát giác như một tác phẩm điêu khắc hiện đại gắn liền với khu vườn xanh mướt và hồ bơi riêng. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Vật liệu bê tông như được tôn vinh dưới ánh nắng. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Các ô cửa sổ được bố trí hợp lý, khoa học để đón sáng và thông gió. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Khu vườn trải thảm cỏ là không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Cầu thang ngoài thuận tiện cho các thành viên di chuyển. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Thiết kế thông tầng trong nhà mang đến cảm giác rộng mở. Ảnh: Leonit Ibrahimi
Không gian chung liền mạch, kết nối các thành viên trong gia đình. Ảnh: Leonit Ibrahimi
