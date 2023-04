Cổ xưa thường nói "đất lành, chim đậu" mỗi một mảnh đất sẽ có các đặc điểm phong thủy của riêng nó và tùy theo từng người sẽ có điểm lợi - hại. Chọn một mảnh đất hợp phong thủy nhà ở sẽ giúp gia chủ có nền tảng vững vàng, là bước quan trọng đầu tiên để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Phong thủy nhà đất được xem là yếu tố tâm linh không thể thiếu trong quan niệm của người Á đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, vì vậy có một số nguyên tắc phong thủy cần biết khi lựa chọn mua nhà mà các gia chủ nên quan tâm.

Hình dạng đất, đây được xem là nguyên tắc phong thủy quan trọng nhất. Các chuyên gia về phong thủy cho rằng, khi lựa chọn mua nhà, đất gia chủ nên chọn những mảnh đất có hình vuông hoặc hình chữ nhật, về phong thủy đây đại diện cho sự sinh trưởng, phát triển, chắc chắn, vẹn toàn; còn về tiện ích, nếu một mảnh đất vuông vắn sẽ giúp gia chủ tận dụng tối đa được diện tích sàn ở khi bày trí trang thiết bị. Đặc biệt, ngôi nhà sẽ có thẩm mỹ cao khi được nằm trên thửa đất vuông vắn và ngược lại nếu ngôi nhà nằm trên mảnh đất méo hoặc có hình dạng khác chưa nói đến vấn đề phong thủy, việc xây dựng và bài trí nội thất cũng gặp nhiều khó khăn.

Tránh mảnh đất nằm ở vị trí chính giữa đường đi vào nhà, về phong thủy nếu căn nhà có đường đi đâm thẳng vào trước cửa là điều tối kỵ. Ngôi nhà với vị thế này được gọi là “nhà miệng hổ” sẽ khiến người cư ngụ thường gặp tai nạn xe cộ, bị thương hoặc bệnh phải phẫu thuật thường xuyên, tài vận cũng không tốt. Ngoài ra, nhà nằm chính diện với đường rất dễ bị xe cộ lưu thông đâm thẳng vào nhà gây tai nạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, thì gia chủ nên xoay hướng nhà hoặc cửa chính sao cho đường đâm vào bên hông nhà, nếu không thể thay đổi hướng nhà, thì gia chủ nên đặt một đôi tỳ hưu hoặc một đôi kỳ lân đá trước cửa, nơi đối diện với đường vừa giúp trang trí vừa giảm bớt hung sát.

Lưu ý cảnh quan xung quanh, theo các nhà phong thủy một ngôi nhà có phong thủy may mắn là ngôi nhà mà cây cối xung quanh tươi tốt, khỏe mạnh, đại diện cho sự dồi dào và tích cực. Ngược lại, những ngôi nhà mà cây cối xung quanh khô héo, chết chóc đại diện cho những điều không may mắn, không tốt cho phong thủy. Đặc biệt, nếu ngồi nhà gần với nguồn nước, có dòng chảy trước nhà tượng trưng cho tiền bạc đang chảy về phía gia đình gia chủ, ngôi nhà gần sông, hồ nước hay có đài phun nước trước cửa đặc biệt tốt trong việc hút may mắn, tài vận. Ngoài ra, để nơi ở mang lại nhiều vượng khí, may mắn thì gia chủ cũng nên chú ý vấn đề liên quan đến thế đất, cũng như thiết kế và bố trí các phòng chức năng của căn nhà.

