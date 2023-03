Điều cần đặc biệt chú ý khi chọn mua và xây nhà theo phong thủy

Theo thông tin trên trang blog onhomeasia, có nhiều cách bày trí không gian căn nhà cũng như thiết kế nhà theo phong thủy khác nhau. Tùy theo diện tích, công năng sử dụng hay sở thích của anh/chị.

Nhà luôn luôn phải để ý hai phía phải trái (phía trái Thanh Long. Phía phải Bạch Hổ). Nếu hai phía trái phải của căn nhà anh/chị ở có nhà láng giềng thì cũng có thể xem là phía Long Hổ tốt. Tốt nhất là nên cân phân không quá chênh lệch một bên quá to lớn, đồ sộ; một bên lại thấp bé, nhất là ở phía Bạch Hổ tức là phía tay phải.

Cho thêm mũi tên trên nóc nhà để hóa giải góc của căn nhà khác hướng vào nhà mình

Nếu căn nhà xây cất trên một thửa đất vuông thì tốt nhưng nhớ lưu ý rằng: nếu có một góc nào đó của thửa đất này bị sụp xuống hay xói mòn xói lở thì rất xấu. Gia đình sẽ khó phát triển, người trong nhà hay bị đau ốm, tiền.

Khi căn nhà xây cất trên một thửa đất hình tam giác mà đỉnh của tam giác lại ở ngay trước cửa chính mặt nhà thì sự nguy hiểm về bệnh tật sẽ đến với tất cả mọi người sống trong căn nhà đó. Nhưng nếu vị thế ấy bị đảo ngược thì vẫn không mất đi sự rủi ro về nhiều mặt như tai nạn, công danh trắc trở, tình cảm không may, gia đạo bất an, tiền bạc tiêu hao dần. Do đó, nhiều người khi mua đất làm nhà gặp trường hợp này, họ thường mua đất bên cạnh để chỉnh lại dạng thể miếng đất cho không còn hình tam giác nữa hoặc họ sẽ cắt bớt một phần đất từ hình tam giác ấy để bán đi.

Tránh chọn những mảnh đất được tái tạo từ nghĩa trang hay đầm lầy hoặc những hang hố dùng để đổ rác trước đó vì nơi này sẽ không có được sinh khí.

Nhà có khu vườn hay mảnh đất sau nhà là căn nhà có hậu, phong thủy tốt

Nếu xây cất nhà ở nơi đất thấp, trũng (trong khi những nhà xung quanh xây cất cao hơn) thì khó phát đạt, hay bị thua kém người khác, con cháu khó thăng tiến công danh.

Một ngôi nhà cần phải có vườn, vì người ta sống cần đất do đó nhà có vườn trước vườn sau đều tốt. Tránh tráng xi măng dày hay rải nhựa sẽ làm giảm sự phát khí đất đi khiến dễ mất âm thổ. Những nơi vượng khí hay có linh khí, đất ở đó thường tụ linh khí hay hỏa linh khí.

Khi vào một căn nhà nếu tự nhiên cảm thấy hồi hộp lo âu, nặng nề tức là có sự việc gì không được tốt phát sinh từ ngôi nhà. Trái lại, nếu vào một ngôi nhà tự nhiên cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng tức là căn nhà thuận hợp với mình, khi sinh sống ở đó sẽ được an hoà hợp ý.

Nhiều nhà có cửa ngõ hay cổng của căn nhà. Người xưa làm cửa ngõ để tránh người đường nhìn soi mói vào trong nhà. Cửa ngõ không được cao hơn vách cổng ngõ căn nhà mà lại to lớn đẹp đẽ hơn cửa căn nhà là điều bất cân phân dễ tạo lệch lạc khắc kỵ trong nhà.

Cổng ngõ không nên đâm thẳng vào nhà tại trung tâm hay vào cửa chính căn nhà mà nên nằm ở vị trí một bên.

Trước cổng ngõ căn nhà nếu có khối đá tròn bằng phẳng như cái bàn tức là nhà có thanh danh (theo Toan Anh - Phong tục Việt Nam).

Nếu trước mặt nhà là bãi đất hoang tàn, cây cối khẳng khiu là hiện tượng không phát triển thịnh vượng. Nếu đó là bãi tha ma, cồn mồ hoặc am miếu, đền thờ đều không tốt vì người sống trong nhà đó thường bị bệnh tật ốm đau…

Căn nhà đối diện với căn nhà phía trước mặt mà bị cành cây từ căn nhà đó đâm sang là bất lợi về mặt sức khoẻ. Chủ nhà hay bị đau bụng nhức đầu, gặp điều rắc rối khó chịu.

Về thế đất, đất sau vườn cao hơn trước sân nhà là tốt. Nếu trái lại, đất sau hè nhà thấp không lợi về tiền bạc. Nếu sau nhà có đường mương, hố cắt sâu hay hẻm vực … đều là biểu tượng của suy vi, tàn tạ, hao tán.

Nếu sau nhà có đường xa lộ, đường rầy xe lửa thì đó là biểu tượng của sự hao mất tiền của. Nếu còn có thêm cửa trổ để ra sau vườn thì dễ bị trộm đạo, hao tổn đủ thứ khó mà giữ được của cải bền lâu.

Chu vi căn nhà cũng vậy. Căn nhà nên xây cất, bố trí như thế nào để cho phần bụng căn nhà lớn ra hay như phình ra. Nếu chu vi căn nhà hình chữ L hay chữ T mới tốt. Nếu căn nhà mà chu vi trước lớn sau hẹp lại thì tương lai không phát đạt được.

Ngôi nhà xây cất trên miếng đất mà bên phía trái, phải và phía sau có núi hay cây bao bọc như có người đứng đưa đôi tay ra bảo bọc che chở là rất tốt. Tốt nhất là ở phía trước nhà không bị vật to lớn nặng nề che khuất. Nếu có núi áng trước mặt thì vô cùng xấu phải dọn đi ngay.

Nếu là cây lớn như cây Đại Thọ Chấn ngay trước cửa nhà cũng là điều rất xấu. Tuy nhiên trước mặt nhà không nên hoàn toàn trống trãi như bãi sa mạc mà nên có một bình phong nhỏ, cây không nằm quá gần mặt tiền nhà. Điều quan trọng là tránh trồng cây ngay trước cửa chính căn nhà.

Tránh vùng đất được tái tạo từ nghĩa trang hoặc đầm lầy để xây nhà

Nhà có đất hình vuông vức hay hình chữ nhật đều tốt. Nếu đất hình thang phía sau phải rộng hơn phía trước. Nhà có vườn phía sau hay miếng đất sau nhà là nhà có hậu. Nhưng nếu đám đất ấy hẹp, co rút lại nếu so với phía trước nở ra thì nhà này về sau khó phát đạt, tiền bạc hao tán.

Nếu nhà bị một góc (góc cạnh của hai vách) của một cao ốc nhắm vào thì nên dùng một tấm thiếc (tôn, kẽm) để xây cất một hình mũi tên gắn lên nóc mái nhà (chĩa đầu nhọn mũi tên hướng về phía góc đối ấy).

Nếu nhà ở gần một nhà máy, cơ xưởng phải ngăn chặn tiếng ồn và khí độc bằng cách trồng hàng cây xanh phía đối diện nhà máy và tốt nhất là nên tạo một hồ nước cạnh hàng cây.

Nếu nhà có hành lang dài quá hẹp thì nên tạo sự thoải mái mới bằng cách gắn gương vào một bên vách và treo một phong linh ở trần của hành lang đó.

Con đường ngõ vào nhà quá nhỏ (nhỏ hơn bề rộng cửa chính) sẽ làm khí tốt vào nhà giảm thiểu đi. Tốt nhất là sửa lại con đường cho bằng hay lớn hơn bề rộng cửa chính.

Hình vòng tròn ở ngay trước cửa chính căn phòng là biểu tượng tốt đẹp. Nên trồng cây cỏ hay bông hoa ngay giữa vòng tròn để tăng sự thuận lợi phát triển.

Trước cửa chính căn nhà có 2 bụi cây quá um tùm hãy nên cắt tỉa bớt. Tránh để cây cối sầm uất trước mặt nhà.

Phía phải căn nhà có cây cối to lớn thì tốt cho người con gái trong nhà đó

Phía Bạch Hổ căn nhà (phía tay mặt) nếu có giếng ao hồ là không tốt cho gia chủ

Phía trái căn nhà có giếng nước sâu, con trai phát triển công danh

Ngôi nhà mà cả mặt trước và mặt sau đều có đường đi thì hiện tượng người đi cửa trước kẻ rời cửa sau cũng giống như như kẻ trộm vãng lai thường xảy ra.

Nhà có hình chữ U có cây to mọc um tùm ngay giữa sẽ không tốt đối với phong thủy vì dễ là nơi quy tụ của ma quỷ.

Nhà cửa không được xây cất nơi sống núi, triền núi hoặc cửa ra vào sơn cốc để khỏi bị hiểm họa sạt lở, động đất, lũ lụt và sét đánh.

Nơi nào có giếng, hố sâu hoang phế, tránh lấp giếng hoặc hố ấy để làm nhà trên ấy vì đất không chắc chắn sẽ dễ nghiêng đổ, sập nhà lại còn bị khí ẩm xâm nhập. Nếu ở đó lâu sẽ bị bệnh phong thấp, viêm phổi, ho, trì trệ máu huyết và năng lực.

Xung quanh nhà nên có một phần đất trống ở về phía Nam của căn nhà. Nếu phía Nam căn nhà có núi hay cao ốc che khuất thì nhà đó ắt sẽ có người hay thối chí ngã lòng, luôn luôn bảo thủ, trì trệ và hay đau ốm.

Nếu phía Tây Nam căn nhà có một ngã tư thì ảnh hưởng nhiều đến người con gái trong nhà đó, thường sẽ có nhiều dục tình.

Nhà ở lâu nơi ngõ cùng, ngõ cụt sẽ dễ trở nên cô độc.

Nhà có 2 cây lớn ở 2 bên như 2 lính gác bảo vệ ngôi nhà rất tốt

Nhà có cửa ngõ đi thẳng vào cửa chính là không tốt

Bề cao các ngôi nhà nên đồng đều nhau mới tốt, giúp khí trong thiên nhiên luân lưu dễ. Nếu nhà cùng dãy có cái cái cao cái thấp thì nhà thấp sẽ bị nhà cao lấn át nhiều mặt về địa thế, về khí, về phương hướng … Nếu nhà có phòng trái, phải thì phòng ở phía tay trái (Thanh Long) nên cao hơn phòng phía bên phải. Cũng vậy, căn phòng chính lúc nào phía sau nhà không nên để thấp hơn căn phòng phía trước.

Phía trước căn nhà nếu có nhà vô chủ, hoang phế đổ nát là không tốt vì đó là biểu tượng của sự tàn tạ, lao dốc

Góc tường (tạo thành một đường sống lưng) bao quanh một căn nhà nào đó lại chiếu thẳng vào nhà mình là bất lợi. Nếu góc ấy ở phía trái (Thanh Long) sẽ không tốt cho con trai, nếu ở phía phải (Bạch Hổ) sẽ không tốt cho con gái.

Đất nhà phía sau hè nên cao dần lên chứ không nên thấp, lõm. Tuy nhiên nền nhà trước phải cao hơn nền nhà sau và nền nhà trước hẹp còn phía sau phải rộng hơn mới tốt.

Nhà quá rộng lớn mà có ít người ở là tượng trưng cho sự hoang vu dần, không tốt.

Ngôi nhà nếu nằm lọt vào giữa 4 con đường là quá xấu, tiền bạc cho đến người thân đều sẽ lần lượt rời khỏi nhà.

Căn nhà mà trước mặt đầy núi non là hiện tượng của trở ngại, khó khăn và không có cơ hội phát đạt.

