Nguyên nhân nhóm thanh niên cầm hung khí đập vỡ kính xe tải ở Nghệ An

Nhóm thanh niên cầm hung khí đập vỡ kính xe tải trên quốc lộ ở Nghệ An.

Chiều 18/12, theo tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị đã triệu tập nhóm thanh niên để điều tra làm rõ vụ việc những người này chặn đầu một ô tô tải và đập phá làm chiếc xe hư hỏng.

Được biết, có 4 nam thanh niên tham gia vụ việc, trong đó 3 người trú tại xã Võ Liệt và 1 người trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương.

Thông tin ban đầu, chiều 17/12, anh Phan Bảo Ng. (SN 1990, trú xã Võ Liệt) đi xe máy trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải cẩu tự hành mang BKS 37C-19.021 do anh Lê Doãn Th. (SN 1996, trú huyện Thanh Chương) điều khiển.

Khi va chạm, anh Ng. bị ngã xuống đường, nhưng chiếc xe tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển. Anh Ng. sau đó đã gọi cho nhóm bạn đi xe máy đuổi theo yêu cầu tài xế xe tải nói trên dừng lại nói chuyện.

Sau khi đuổi kịp xe tải, tài xế không xuống xe nên nhóm thanh niên này đã dùng gậy gộc bên đường đập, làm vỡ gương chiếu hậu và kính cửa của xe. Toàn bộ sự việc đã được một camera ghi lại.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: vtc.vn