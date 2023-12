Điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe tải trên quốc lộ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 18/12, ông Thái Văn An, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên chặn đầu và đập phá làm một ô tô tải bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 17/12, trên quốc lộ 46, qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Thời điểm này, chiếc xe tải có cẩu tự hành đang lưu thông trên quốc lộ 46, thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn, bất ngờ bị một nhóm đối tượng (khoảng 4-6 người) đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chặn đầu và đuôi xe.

Bị bao vây, tài xế xe tải chỉ biết đánh lái để thoát nạn. Tuy nhiên, nhóm thanh niên hung hãn dùng hung khí đánh mạnh vào phía tài xế ngồi làm kính ô tô bị vỡ nát.

Nhóm thanh niên chặn đầu và đập xe tải đang lưu thông. Ảnh chụp màn hình.

“Nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc và triệu tập một số đối tượng liên quan. Được biết trong nhóm này có cả các học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương”, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn thông tin.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

