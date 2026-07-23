Nguyên nhân Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt

Căn cứ các quy định liên quan, đặc biệt là Nghị định số 365/2025/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Văn bản số 7445/BTC-ĐCTC của Bộ Tài chính về xử lý tình hình thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh; UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với công ty.

Thời gian thực hiện giám sát đến khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được sắp xếp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh - Ảnh HN.



Việc ban hành quyết định giám sát tài chính đặc biệt do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp các năm 2024, 2025 và số lỗ lũy kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh thuộc Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc, đang trong thời gian chờ quyết định của cấp có thẩm quyền để chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ việc giám sát tài chính đặc biệt được thực hiện theo nội dung, kế hoạch chi tiết kèm theo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành gồm: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn