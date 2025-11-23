Bắt đối tượng giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đổi lại, khi trúng thưởng, đối tượng yêu cầu nạn nhân chia đôi số tiền được hưởng. Bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, đến lần thứ 3, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt…

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970), trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là kết quả của quá trình phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 7/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Phạm Phước Ân bị tạm giữ để điều tra.

Trước đó, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (sinh năm 1974), trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng liên tục nhận được điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên là “Dũng” và “Ba”. Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để ông H đánh đề, đổi lại khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền. Ông H đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 2 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã “cắn câu”, đối tượng yêu cầu ông H chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ của đối tượng, ông H đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng “Dũng” chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Phước Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hùng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự nên đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân để tiếp tục điều tra.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV