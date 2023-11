Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được trao Huân chương cao quý của Chính phủ Nhật Bản

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.



Đây là các cá nhân nước ngoài hiếm hoi trong danh sách các cá nhân được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2023.

Trong đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được Huân chương Mặt trời mọc hạng Nhất Đại thập tự (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) vì những đóng góp cho công cuộc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Một cá nhân khác cũng vinh dự nhận được Huân chương của Chính phủ Nhật Bản trong đợt trao tặng này là ông Đoàn Xuân Hưng, cựu Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản (66 tuổi).

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, có ngôi sao vàng và bạc (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) vì đã có đóng góp cho công cuộc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thúc Hoàng Linh



Nguồn tin: hanoimoi.vn