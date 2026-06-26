Người phụ nữ đã ly hôn vẫn đón mẹ chồng cũ về chăm sóc ở Thanh Hóa

Năm 2024, cuộc hôn nhân kéo dài gần 13 năm của chị Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1995, xã Minh Sơn, Thanh Hóa) khép lại đúng thời điểm chị đang mang thai người con thứ 4. Sau ly hôn, chị đưa các con về sống cùng gia đình bên ngoại và bắt đầu cuộc sống mới với vai trò mẹ đơn thân.

Quãng thời gian hơn một thập kỷ làm dâu của chị không hề êm đềm. Những khác biệt trong nếp sống, cách ứng xử và hiểu lầm kéo dài khiến mối quan hệ trong gia đình chồng cũ nhiều lần rơi vào căng thẳng.

"Suốt 10 năm sống chung, giữa tôi và mẹ chồng cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, vì thương hoàn cảnh của bà một mình không ai lo, tôi quyết định đón bà về sống gần nhà", chị Hậu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thương mẹ chồng cô quạnh

Theo chị Hậu, năm 2022, gia đình gặp biến cố khi chồng cũ làm ăn thất bát, phải bán hết nhà cửa và xe cộ để trả nợ. Sau đó, cuộc hôn nhân tiếp tục rạn nứt khi chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác.

Những khó khăn chồng chất khiến hai người đi đến quyết định ly hôn. Dù từng chịu nhiều tổn thương, chị cho biết hiện tại bản thân không còn bận tâm đến những chuyện cũ, thay vào đó tập trung chăm sóc các con và phát triển công việc.

Hoàn cảnh của người mẹ chồng cũ khá đặc biệt. Bà từng bị ngã gãy chân nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Bà không có chồng, không có con ruột, chồng cũ của chị Hậu thực chất là người con nuôi được bà nuôi dưỡng từ nhỏ.

Chị Hậu chăm sóc mẹ chồng cũ, sau ly hôn vào năm 2024.

Sau những biến cố trong cuộc sống, người con nuôi đi làm ăn xa, tuổi tác ngày một lớn khiến bà gần như không còn ai ở bên chăm sóc thường xuyên.

"Thời điểm tôi rời gia đình chồng cũ, mẹ chồng cũ gần như chỉ có một mình, xung quanh bà không còn người thân. Mẹ đẻ tôi thấy rất thương nên cũng khuyên tôi buông bỏ những chuyện đã qua và giúp đỡ khi thấy người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn", chị Hậu trải lòng.

Sau nhiều lần đắn đo, chị quyết định để mẹ chồng cũ chuyển về một ngôi nhà sống gần gia đình mình. Hiện tại, mỗi ngày chị Hậu vẫn chuẩn bị cơm nước rồi mang sang cho mẹ chồng cũ. Những hôm bận việc, các con của chị sẽ phụ mẹ bê cơm sang cho bà nội.

Công việc ấy diễn ra đều đặn suốt nhiều năm qua. Chị cho biết việc chăm sóc người lớn tuổi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có khi món ăn bị chê mặn, chê nhạt, có lúc sức khỏe của bà yếu đi, sinh hoạt cá nhân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với người già họ chỉ cần không cô đơn, được gặp con cháu mỗi ngày đã là niềm vui lớn nhất rồi.

Bên cạnh đó, chồng cũ của chị Hậu đi làm ăn xa nhưng vẫn tiết kiệm để lo thêm thuốc thang cho mẹ.

Cưu mang mẹ chồng tuổi già

Nhiều người cho rằng chị chăm sóc mẹ chồng cũ vì tài sản. Tuy nhiên, chị khẳng định gia đình chồng không còn tài sản đáng giá nào. Ngôi nhà bà đang ở hiện nay được xây trên phần đất của bố mẹ đẻ chị.

Theo chị Hậu, mẹ chồng cũ có lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu thuê người chăm sóc thường xuyên, số tiền đó cũng không đủ chi trả chi phí sinh hoạt và chăm sóc. Vì thế, chị lựa chọn tự mình lo liệu những việc có thể làm được.

Chị Hậu thừa nhận bản thân không quên những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là với chồng cũ. Chị vẫn là một người bình thường với những cảm xúc vui, buồn, giận hờn như bất kỳ ai.

"Tuy nhiên, thay vì giữ mãi những tổn thương cũ, tôi chọn gác lại để giúp đỡ một người đang cần sự chăm sóc. Điều tôi làm không xuất phát từ lợi ích vật chất mà từ sự thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ chồng cũ. Hơn hết, tôi tin rằng những việc tử tế hôm nay cũng là cách để tích đức cho các con sau này", chị Hậu trải lòng.

Mẹ chồng chị Hậu từng bị tai biến, mất khả năng đi lại bình thường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà An Hoà, trưởng thôn Minh Cơ (xã Minh Sơn, Thanh Hóa), xác nhận chị Hậu đã đưa mẹ chồng cũ về địa phương sinh sống từ nhiều năm nay. Theo bà Hoà, trước đây chị Hậu đi lấy chồng tại huyện Nông Cống, sau đó trở về quê ngoại sinh sống và một mình chăm sóc các con. Sau khi mẹ chồng cũ tuổi cao, sức khỏe suy giảm, chị đã đón bà về ở gần để tiện chăm nom, đồng thời xây dựng một ngôi nhà nhỏ làm nơi ở ổn định cho bà.

Ông Nguyễn Chí Hoà, Trưởng ban Nông dân thôn Minh Cơ, cũng cho biết trường hợp của chị Hậu khá đặc biệt tại địa phương. Theo ông, dù đã ly hôn nhiều năm nhưng do chồng cũ đi làm ăn xa, trong khi mẹ chồng cũ bị tai biến dẫn đến liệt, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nên nhiều năm qua mọi sinh hoạt thường ngày đều do chị Hậu đảm đương. Ông Hoà cho hay căn nhà nhỏ nơi mẹ chồng cũ đang sinh sống được xây dựng khang trang, đầy đủ các tiện nghi thiết yếu, giúp bà có điều kiện sinh hoạt ổn định và thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn