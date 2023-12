Xôn xao video 2 phụ nữ bị đánh ở chung cư tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Ngày 3/12, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip dài 51 giây và 23 giây ghi lại cảnh hai phụ nữ bị đôi nam nữ hành hung tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo hình ảnh trên clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h28 ngày 19/11. Khi hai phụ nữ mặc áo màu vàng và màu đen bước ra từ thang máy thì người phụ nữ mặc áo màu vàng bị đôi nam nữ tấn công bằng cách đấm, đá, giật tóc và kéo lê trên sàn. Người phụ nữ mặc áo đen sau đó cũng bị đánh.

Nam thanh niên vừa đánh người phụ nữ mặc áo vàng vừa nói: "Mày đánh em tao phải không, mày thích đánh không, tao kêu công an qua nè. Mày chơi đồ đúng không, tao cho mày lên đồn bây giờ”.

Vụ đánh người xảy ra ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Người phụ nữ đi cùng nam thanh niên cũng liên tục chỉ mặt và đánh nạn nhân trước sự chứng kiến của bảo vệ chung cư và nhiều người xung quanh.

Một nguồn tin của VTC News cho biết, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhiều tài khoản mạng xã hội thắc mắc: “Tại sao có đông người và nhiều bảo vệ xung quanh nhưng đôi nam nữ vẫn thoải mái hành hung hai phụ nữ?”.

Tác giả: ĐẠI VIỆT - HỮU DÁNH

Nguồn tin: vtc.vn