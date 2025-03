Người phụ nữ bất ngờ cởi đồ rồi đi lại trên máy bay

Your browser does not support the video tag.

Theo Republicworld, một chuyến bay của Southwest Airlines từ Houston đến Phoenix, Mỹ, đã buộc phải quay lại cổng sau khi một người phụ nữ gây ra sự xáo trộn trên máy bay.

Sự cố xảy ra khi máy bay đang lăn bánh, thì một nữ hành khách đi đến phía trước khoang và cởi đồ trước mặt những hành khách khác, bao gồm cả trẻ em.

Nhiều hành khách đã sốc khi thấy người phụ nữ cởi đồ rồi đi lại trên máy bay.

Người phụ nữ này cũng hét lớn, quấy rối tiếp viên hàng không và thậm chí đập vào cửa buồng lái. Chuyến bay cuối cùng đã phải quay trở lại cổng, nơi cô bị áp giải ra khỏi máy bay.

Một đoạn clip ghi lại vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, trong đó cho thấy cảnh người phụ nữ khỏa thân hét lớn rồi đi lại trên máy bay, phớt lờ những hành khách khác.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Houston nói rằng người phụ nữ đã bị bắt giữ sau đó. Cuối cùng, cô được đưa đến bệnh viện để đánh giá y tế. Người phát ngôn xác nhận rằng tại thời điểm này, người phụ nữ sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào.

Southwest Airlines đã đưa ra tuyên bố xin lỗi vì sự chậm trễ và cảm ơn hành khách đã kiên nhẫn trong khi phi hành đoàn nỗ lực giải quyết tình hình và tiếp tục chuyến bay đến đích.

