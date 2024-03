Bắt kẻ cởi đồ, chích điện nữ tiếp viên karaoke để ép bán dâm

Phạm Ngọc Tiên đã cởi quần áo, đánh đập, chích điện... để ép nữ nhân viên karaoke bán dâm - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 10-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trinh sát đã theo dõi và bắt giữ Phạm Ngọc Tiên (30 tuổi, ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tại TP.HCM.

Your browser does not support the video tag.

Trinh sát từ Quảng Ngãi vào TP.HCM bắt kẻ cởi đồ, chích điện nhiều nữ nhân viên karaoke

Bị can Tiên bị truy nã về tội giết người; làm nhục người khác. Tiên được xác định đã đánh đập, cởi quần áo, bắt nữ nhân viên ngồi vào vũng nước rồi chích điện, ép nữ nhân viên karaoke bán dâm.

Đánh đập, cởi quần áo, chích điện để ép bán dâm

Theo điều tra, năm 2021 Phạm Ngọc Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia (ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Sau đó Tiên và đồng bọn dụ dỗ, lừa nhiều cô gái trẻ trong và ngoài tỉnh về quán và ép làm tiếp viên.

Không dừng lại đó, Tiên còn giao cho Phạm Công Đạt trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi, chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn.

Khi các nữ nhân viên không đồng ý bán dâm, Tiên và Đạt đánh đập, cởi quần áo nhốt vào phòng kín đe dọa. Nếu vẫn không nghe, Tiên man rợ bắt những cô gái này ngồi vào vũng nước rồi chích điện.

Toàn bộ số tiền khách trả cho các cô gái bán dâm, Tiên đều thu lại.

Từ cầu cứu của gia đình các tiếp viên, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia, phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên da thịt còn vết thương do bị đánh.

Khai với công an, các tiếp viên cho biết Tiên và Đạt thường dùng dao, gậy đánh đập và chích điện để xử lý các tiếp viên không nghe lời.

Một số tiếp viên đã bị Tiên, Đạt đánh đập, cởi quần áo và ép buộc ngồi vào vũng nước rồi chích điện vào người nhiều lần. Không chịu nổi, các cô gái đành phải bán dâm theo yêu cầu của Tiên.

Phạm Ngọc Tiên lúc bị bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Luôn mang theo hung khí khi trốn

Biết công an "sờ gáy", Tiên và Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Ngọc Tiên về tội giết người và làm nhục người khác.

Quyết tâm bắt cho bằng được Tiên, các trinh sát đã xác minh, theo dõi nhiều tháng để tìm ra nơi Tiên lẩn trốn.

Đến trưa 6-3, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM áp sát, bắt giữ bị can Tiên khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng ở xã Đông Thạnh.

Trong quá trình trốn truy nã, Tiên luôn mang theo hung khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Lúc bắt Tiên, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm mà Tiên mang theo.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý bị can Phạm Ngọc Tiên về Quảng Ngãi. Còn Phạm Công Đạt đã đầu thú vào ngày 24-1 sau khi được công an và gia đình vận động.

Tác giả: TRẦN MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ