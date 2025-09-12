Người phụ nữ 47 tuổi bất ngờ đột quỵ rồi tử vong sau cuộc cãi vã

Người phụ nữ họ Lưu, 47 tuổi (ở Trung Quốc) đến một cửa hàng tạp hóa để mua bia. Tại đây, giữa bà Lưu và nhân viên thu ngân xảy ra cãi vã liên quan đến hoá đơn mua hàng.

Camera ghi lại sự việc cho thấy, giữa lúc lời qua tiếng lại, bà Lưu bất ngờ ôm đầu tỏ ra đau đớn, rồi gọi điện cho người thân cầu cứu trước khi gục ngã ngay tại quầy.

Đáng chú ý, phản ứng của nhân viên cửa hàng bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ. Báo China.com cho hay, nữ thu ngân tên Lan (tên nhân vật đã thay đổi) chỉ bắt đầu tìm hóa đơn khi có người chứng kiến yêu cầu, trong khi bà Lưu đang nằm quỵ dưới sàn. Lan cũng không hề gọi cấp cứu ngay lập tức. Khi người thân của nạn nhân có mặt và báo cảnh sát, cô mới lấy giẻ để lau chất nôn cho khách nhưng vẫn ngồi nguyên ở quầy thu ngân. Bà Lưu được đưa đi bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi vì cơn đột quỵ, tử vong vào ngày hôm sau.

Trước mất mát này, con gái bà Vương đã khởi kiện nhân viên thu ngân, cửa hàng tiện lợi và bên nhượng quyền thương hiệu.

Người này yêu cầu ba bị đơn phải liên đới bồi thường tổng cộng hơn 2,18 triệu Nhân dân tệ (khoảng 8 tỷ đồng) bao gồm chi phí điều trị, tang lễ, tổn thất tinh thần, sinh hoạt phí cho người phụ thuộc, chi phí đi lại, chỗ ở, luật sư và điều dưỡng.

Vụ việc nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cái chết của bà Lưu một phần xuất phát từ bệnh lý tiềm ẩn, nhưng cách ứng xử thiếu trách nhiệm của nhân viên cũng gây tranh cãi.

Sau quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn (Thượng Hải) đã ra phán quyết.

Hội đồng xét xử nhận định cửa hàng tiện lợi đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ an toàn cơ bản, cụ thể là không kịp thời gọi cấp cứu và hỗ trợ khách hàng khi rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, tòa cũng chỉ ra rằng cái chết của bà Lưu có liên quan đến tình trạng sức khỏe sẵn có, do đó cửa hàng không phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Cuối cùng, tòa tuyên bố cửa hàng phải gánh 15% chi phí liên quan đến sự việc, bao gồm bồi thường y tế, chi phí chăm sóc và tiền bồi thường tử vong. Tổng số tiền bồi thường được xác định là 338.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,24 tỷ đồng), trong đó 50.000 Nhân dân tệ (khoảng 183,95 triệu đồng) dành cho chi phí pháp lý.

Biểu hiện của bệnh đột quỵ Theo Hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ khuyên tất cả mọi người học cách nhận ra những dấu hiệu sau đây của đột quỵ: - Đột ngột tê hay yếu của mặt, tay hay chân, đặc biệt ở một nửa cơ thể. -Đột ngột lú lẫn, rối loạn hay không hiểu lời nói. - Đột ngột rối loạn thị giác ở một bên hay hai bên. - Đột ngột rối loạn việc đi đứng, choáng váng, mất thăng bằng hay mất khả năng phối hợp động tác. - Đột ngột đau đầu nhiều không biết nguyên nhân. Quy tắc FAST là một trong những cách giúp nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ nhanh nhất và xử lý đúng. F (face): bệnh nhân có thể bị méo miệng, liệt mặt, nhân trung lệch đi, biểu hiện rõ khi bệnh nhân cười khuôn mặt bị mất cân đối. A (arm): yêu cầu bệnh nhân đưa hai tay lên cao. Bệnh nhân không nâng tay lên được, nếu nâng được cũng rất khó thì có khả năng người đó bị đột quỵ. S (speech): gặp tình trạng khó nói, nói ngọng, dính chữ. Đề nghị bệnh nhân lặp lại một cụm từ đơn giản xem bệnh nhân có hiểu không? Có lặp lại được không? Nghe xem có bị đớ, ngọng hay dính chữ không? Nếu có thì người đó có dấu hiệu bị đột quỵ. T (time): khi một người có những triệu chứng trên thì rất có thể họ đã bị đột quỵ, vì vậy hãy gọi ngay cấp cứu hoặc đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất có điều trị đột quỵ. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh: - Ngừng hút thuốc: Hãy lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Đảm bảo ăn đủ lượng trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt được khuyến nghị. Chọn thực phẩm ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol, muối (natri) và đường bổ sung. - Giữ cân nặng khỏe mạnh: Hãy hoạt động thể chất. - Hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích - Ngoài ra, nên có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến bác sĩ chuyên môn, các cơ sở y tế uy tín khi cần được thăm khám và tư vấn và tầm soát đột quỵ từ sớm.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn