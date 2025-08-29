5 kiểu người cực dễ mắc đột quỵ nhưng ít được chú ý

Người cao huyết áp dễ bị đột quỵ

Cao huyết áp được coi là "kẻ thù thầm lặng" của mạch máu, là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra đột quỵ. Khi huyết áp tăng cao, áp lực lên thành mạch máu cũng tăng, khiến chúng dễ bị tổn thương, xơ vữa và hẹp lại.

Tình trạng này có thể dẫn đến đột quỵ nhồi máu não (do tắc nghẽn mạch máu) hoặc đột quỵ xuất huyết não (do vỡ mạch máu). Nếu bạn bị cao huyết áp, hãy tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống ít muối, tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý.

Người mắc bệnh tim mạch

Các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp tim (rung nhĩ), suy tim và bệnh van tim, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Rung nhĩ có thể tạo ra các cục máu đông trong tim, sau đó di chuyển lên não và gây tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến đột quỵ. Nếu có các triệu chứng như tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Một số người dễ bị mắc đột quỵ nhưng ít được chú ý. Ảnh: Getty Images

Người có lối sống ít vận động

Một lối sống ít vận động không chỉ khiến cơ thể dễ tăng cân, béo phì mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu cao – những yếu tố trực tiếp dẫn đến đột quỵ. Việc không hoạt động thể chất làm giảm lưu thông máu, khiến các mạch máu trở nên kém linh hoạt.

Hãy bắt đầu một thói quen tập luyện đều đặn. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày với các bài tập đơn giản như đi bộ, chạy bộ, đạp xe cũng có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ đột quỵ.

Người hút thuốc lá và uống rượu bia thường xuyên

Hút thuốc lá làm tổn thương thành mạch máu, tăng tốc độ xơ vữa động mạch, khiến máu dễ bị đông và tăng huyết áp. Uống nhiều rượu bia cũng làm tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sự kết hợp của hai thói quen này sẽ tạo ra "cơn bão" tàn phá hệ tuần hoàn, gây ra đột quỵ. Hãi ngưng hút thuốc lá và hạn chế tối đa rượu bia. Đây là một trong những thay đổi quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Người bị tiểu đường và thừa cân

Tiểu đường không được kiểm soát có thể làm tổn thương mạch máu nhỏ và lớn, bao gồm cả các mạch máu nuôi não. Khi kết hợp với tình trạng thừa cân béo phì, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể gây viêm và tăng cholesterol xấu, làm tắc nghẽn động mạch. Kiểm soát đường huyết, duy trì cân nặng ở mức hợp lý. Chế độ ăn uống lành mạnh, giàu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp bạn kiểm soát cả hai vấn đề này hiệu quả.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn