Khuất Văn Khang đi vào lịch sử bóng đá U23 Việt Nam

Sự quan trọng của Khuất Văn Khang

9 năm gắn bó với các ĐTQG Việt Nam cho đến hiện tại, Khuất Văn Khang luôn là sự lựa chọn từ nhiều HLV trưởng. Đa phần trong số đó, Khang thuộc diện tài năng sớm được trao cơ hội, dù rằng ít tuổi hơn so với các đàn anh cùng trang lứa.

Khuất Văn Khang là cầu thủ trẻ thành công nhất lịch sử Việt Nam.

Từ Vũ Hồng Việt tại U15 Việt Nam năm 2017 đến lần lượt Park Hang-seo, Gong Oh-kyun, Philippe Troussier, Hoàng Anh Tuấn, Kim Sang-sik của U23 và ĐT Việt Nam,… tất cả đều trao cơ hội và tin dùng Văn Khang. Thậm chí, chỉ cần qua một đoạn băng hình kéo dài 10 phút, ông Gong Oh-kyun tức tốc gọi Văn Khang tham dự U23 châu Á 2022. Lúc bấy giờ, cầu thủ đa năng này mới chỉ 18 tuổi.

Văn Khang không thuộc diện kép phụ, “ngồi cho đủ mâm” tại các đội tuyển Việt Nam trong 9 năm qua. Anh liên tục xuất hiện như một nhân vật chính, trong kế hoạch của các HLV trưởng. Cùng với U15 Việt Nam, Khang có chức vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp khi đăng quang giải trẻ Đông Nam Á. Đó là hành trình đầy ấn tượng của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Đội đã loại 2 đội bóng mạnh nhất giải cùng thời điểm là Australia và chủ nhà Thái Lan.

Văn Khang là đầu tàu của U19 và U20 Việt Nam. Tại giải U20 châu Á 2022, HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng giao cho cầu thủ nhỏ con này tấm băng đội trưởng. Thủ lĩnh của lứa cầu thủ 2003 - 2004 thực sự đã cùng đội tuyển trẻ Việt Nam làm nên chuyến phiêu lưu nhiều điểm nhấn ở Qatar, khi đánh bại từ Australia cho đến đội chủ nhà. Tiếc rằng, thất bại 1-3 trước Iran đã khiến U20 Việt Nam dang dở với cơ hội vào vòng tứ kết. 1 năm sau cũng tại vòng bảng 1 giải châu Á trên đất Qatar, Văn Khang chịu thẻ đỏ tiếc nuối ở lượt cuối vòng bảng trước Iraq, khi ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup.

Đó là hai thất bại hiếm hoi trong sự nghiệp quốc tế của Văn Khang. Bởi anh thường xuyên có được những chức vô địch từ cấp khu vực đến châu lục. Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn và Kim Sang-sik, Khang là cầu thủ chủ lực trong 2 lần xưng vương U23 Đông Nam Á 2023 và 2025. Cũng tại giải khu vực, cầu thủ này hoàn tất “bàn tay nhỏ” khi đoạt thêm Huy chương vàng SEA Games (với đội U22 Việt Nam năm 2025) hay trước đó là ngôi vương AFF Cup năm 2024 tại ĐT Việt Nam. 5 danh hiệu vô địch Đông Nam Á từ U17, U23 đến ĐTQG là điều mà ngay cả những tượng đài của bóng đá nước nhà trước Văn Khang cũng chẳng thể có được.

Chưa dừng lại ở đó, Văn Khang là cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam dự 3 kỳ U23 châu Á liên tiếp. Thú vị hơn, trong cả 3 lần góp mặt, U23 Việt Nam đều vượt qua vòng bảng. Sau 2 lần tiến vào tứ kết, Văn Khang đã cùng “Những chiến binh trẻ sao vàng” vào tới vòng 4 đội mạnh nhất giải năm 2026. Trong bối cảnh giải đấu sẽ thay đổi thể thức sang chu kỳ 4 năm/lần kể từ sau U23 châu Á 2028, kỷ lục 3 lần liên tiếp dự đấu trường châu lục của Khang là huyền thoại!

Cái đầu lạnh tại trình độ châu Á

U23 châu Á 2026 khép lại cũng là đoạn kết của sự nghiệp trẻ quốc tế đầy vinh quang cho Khuất Văn Khang. Tại giải đấu đáng nhớ tại Saudi Arabia, Khang đã thể hiện tầm ảnh hưởng của một nhạc trưởng. Anh không chỉ giữ nhịp lối chơi, phân phối bóng hợp lý giữa các tuyến, mà còn thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm đội bóng cần nhất.

Dù phải di chuyển liên tục, lên công về thủ không ngừng nghỉ, cầu thủ đa năng này vẫn giữ được sự tỉnh táo và chính xác trong từng pha xử lý. Anh sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà chịu sức ép, đồng thời nhanh chóng dâng cao tham gia tấn công mỗi khi có cơ hội. Những pha kéo bóng thông minh ở trung tuyến, các tình huống leo biên đầy tốc độ hay các đường chuyền mở ra khoảng trống cho đồng đội đều mang đậm dấu ấn của đội trưởng U23 Việt Nam.

Khuất Văn Khang không ồn ào, phô trương. Anh chứng minh hành động của bản thân hơn lời nói. Anh đã truyền cảm hứng cho các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ lần đầu trải nghiệm áp lực tại sân chơi châu lục. Chính những đóng góp thầm lặng ấy đã giúp U23 Việt Nam duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, tạo nền tảng để toàn đội thi đấu tự tin và hiệu quả.

Có một chi tiết đáng chú ý. Trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, Minh Phúc ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 để giúp đội nhà vào bán kết. Trong khoảnh khắc phấn khích Minh Phúc đã nhen nhóm ý định cởi áo ăn mừng. Nhưng đúng ở thời điểm vỡ oà cảm xúc ấy, Văn Khang vẫn điềm tĩnh nắm chặt vạt áo của đồng đội, tránh để anh chịu thẻ vàng vì hành động kể trên. Nên nhớ trước đó, Minh Phúc từng chịu 1 thẻ ở vòng bảng. Và nếu bị trọng tài cảnh cáo nặng tay thêm một lần nữa, Phúc sẽ vắng mặt ở bán kết. Cái đầu lạnh giữa lửa cảm xúc ấy cho thấy một tố chất của người thủ lĩnh nơi Văn Khang.

3 ngày nhịn ăn để xin bố được đi đá bóng Ngay từ khi mới 5 tuổi, Văn Khang đã thích bóng đá. Anh miệt mài tâng bóng bằng quả bưởi rụng hay mít non. Gia đình Văn Khang thuộc diện hoàn cảnh. Bố anh làm phụ hồ còn mẹ bán đậu phụ. Khang chưa từng dám xin tiền mua một quả bóng da hay một đôi giày tử tế. Cậu rèn luyện bản năng cảm nhận bóng bằng đôi chân trần. Lên tiểu học, Khang xin vào đội bóng của trường. Không có giày xịn, cậu đi những đôi giày vải mòn vẹt gót do tập luyện quá độ. Lên lớp 4, anh đã được thầy cô đặc cách tham gia giải bóng đá khối Trung học cơ sở của xã, tức là chơi bên cạnh những đàn anh hơn mình 2-3 tuổi. Hè 2013, Khang trúng tuyển vào Trung tâm Thể thao Viettel. Nhưng trái lại với niềm háo hức ấy, bố của Văn Khang từ chối thẳng thừng. Bị phản đối, Khang không dám cãi, chỉ lầm lũi vào phòng đóng cửa suốt ba ngày không ăn uống. Xót con và nhận thấy sự kiên định hiếm thấy ở đứa trẻ, vợ chồng ông Dẩu đành gật đầu với điều kiện: "Đi đâu cũng phải học làm người tử tế trước khi làm cầu thủ giỏi". Tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025, Khang cùng đồng đội vừa tiến vào trận chung kết, bà nội anh qua đời. Sợ ảnh hưởng tâm lý con, gia đình định giấu, nhưng Khang vô tình biết tin qua mạng xã hội. Nén nỗi đau, chàng đội trưởng U23 vẫn ra sân, trở thành điểm tựa tinh thần giúp Việt Nam giữ vững thế trận và giành chiến thắng.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân