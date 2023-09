Người ngủ dưới gầm xe tải đang chạy khiến người xem choáng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng khiến người xem vừa kinh ngạc vừa lo lắng - Video: tircilar_ailesi/Instagram

Người đi xe máy quay lại video đang đi cạnh một chiếc xe tải chạy khá nhanh. Tâm điểm chú ý nằm giữa bánh trước và bánh sau, nơi một người đàn ông đã tìm được nơi trú ngụ trong một tấm kim loại "treo" dưới gầm xe.

Cần chỗ trú ngụ tránh nắng mưa, người này đã có quyết định táo bạo nằm ngủ bên dưới gầm xe tải, thay vì gầm cầu, công viên hay bất cứ nơi nào khác.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của việc ngủ dưới gầm xe tải rất rõ ràng, khi chiếc xe lao về phía trước với tốc độ đáng kể.

Người quay video không nói rõ cảnh trên diễn ra ở đâu. Nhưng chú thích đi kèm video là ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là "Bạn chưa từng thấy một chiếc giường như vậy". Trong phần hashtag cũng có tên quốc gia này. Điều đó cho thấy khả năng cao câu chuyện xảy ra ở quốc gia nằm trên hai châu lục Á - Âu này.

Các bình luận bên dưới video 7,6 triệu lượt xem trên Instagram đi từ hài hước đến lo ngại về sự an toàn của người đàn ông.

- Khoang hạng nhất này giá bao nhiêu?

- Quên thắt dây an toàn rồi.

- Ông ấy sẽ ổn nếu xe tải không phanh gấp.

- Nhỡ nổ lốp thì sao?

- Đi qua vũng nước hay vùng ngập là xác định "tắm".

- Người đàn ông nghèo khổ này hẳn đã rất vất vả để kiếm kế sinh nhai.

- Đây là chiếc giường tử thần.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ