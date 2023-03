Người mẹ ôm con hoảng loạn cầu cứu ở bệnh viện, bác sĩ vừa thấy liền có hành động khiến ai cũng biết ơn

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ ôm theo con nhỏ đứng ở sân bệnh viện, cháu bé dường như có biểu hiện co giật. Người mẹ tỏ ra vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

Cùng lúc, một bác sĩ bước ra hành lang, người mẹ liền tri hô kêu cứu. Bác sĩ ngay lập tức quay lại và gấp rút chạy đến bên 2 mẹ con.

Nghe tiếng người mẹ cầu cứu, vị bác sĩ nhanh chóng chạy đến xem tình hình

Ngay sau đó, bác sĩ trực tiếp bế em bé lên tay, chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, đôn đáo hối thúc mọi người để kịp thời điều trị cho cháu bé.

Vị bác sĩ trực tiếp bế em bé trên tay, vội đưa đi cấp cứu

Khoảnh khắc ngắn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tấm lòng, sự tận tâm của vị bác sĩ.

"Xem clip mà rưng rưng khóc theo luôn. Phải ai có con nhỏ, thường xuyên đau ốm phải đưa con đi viện thì mới thấm được sự âu lo của người mẹ. Đi vào viện chỉ mong gặp được những bác sĩ có tâm như thế này mà thôi. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

"Thấy bác sĩ sốt sắng lo cho bé mà rưng rưng xúc động, đúng là lương y như từ mẫu"

"Cảm ơn bác. Hành động của bác khiến tôi biết ơn rất nhiều. Mong rằng em bé sẽ sớm khỏe mạnh trở lại".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn