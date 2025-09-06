Tìm kiếm người dân mất tích lúc đi bẻ măng ở Lâm Đồng

Sáng 6/9 ông Giáp Hà Bắc, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc tìm kiếm một người dân mất tích nghi bị đuối nước trong lúc đi bẻ măng đang tiếp tục được các lực lượng chức năng và người thân của nạn nhân tiến hành.

Việc tìm kiếm người dân mất tích lúc đi bẻ măng vẫn đang được lực lượng chức năng xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thực hiện (Ảnh minh hoạ)



Việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do khu vực này ngày hôm qua có mưa lớn. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với Nhà máy Thủy điện Đa M’Bri ngừng xả nước trong một thời gian để thuận lợi trong việc tìm kiếm nạn nhân nhưng cũng không có kết quả.

Trước đó lúc hơn 9 giờ ngày 5/9, Công an xã Đồng Kho tiếp nhận tin báo anh P.Đ.S, 53 tuổi, trú thôn Lạc Hóa 2, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng khi băng qua sông Tà Là Ngầu, thuộc thôn La Ngâu 2, xã Đồng Kho để bẻ măng thì bị nước xiết cuốn trôi.

Công an xã Đồng Kho đã huy động cán bộ, chiến sĩ địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ tăng cường từ Công an tỉnh Lâm Đồng và người thân của nạn nhân với hơn 50 người tổ chức tìm kiếm suốt ngày hôm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo miêu tả của người thân trong gia đình, anh P.Đ.S cao khoảng 1,68m, nặng 57kg, tóc đen, dáng người gầy, da ngăm đen. Khi đi, nạn nhân mặc áo khoác ngoài rằn ri và quần dài màu xanh.

Tác giả: Khoa Điềm

Nguồn tin: Báo VOV