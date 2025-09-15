Lật xuồng máy trên sông Ba, một phụ nữ mất tích

Trước đó vào khoảng 3h sáng cùng ngày, ông Võ Duy Hùng (SN 1964, trú ở thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), điều khiển xuồng máy chở người vợ đồng niên là bà Đỗ Thị Bốn rời tả ngạn sông Ba hướng mũi lái ra phía bãi bồi ở giữa dòng sông thu hái rau dưa, bí, mướp do gia đình ông trồng trọt để đưa vào bờ chuyển xuống chợ bán. Trong lúc đang điều khiển xuồng qua một đoạn sông thì sự cố tai nạn xảy ra, chiếc xuồng va đập vào tảng đá rồi chao nghiêng, nên bị nước cuốn lật úp.

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hòa 1 và người dân địa phương sử dụng thuyền để tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi rơi xuống nước, ông Hùng vừa dìu bà Bốn vừa nỗ lực bơi vào bờ, nhưng do mực nước trên sông dâng cao, dòng chảy xiết nên ông Hùng đuối sức,khiến cho bà Bốn tuột khỏi tầm tay người chồng và bị nước cuốn mất tích trong đêm tối.

Mực nước trên sông Ba đang dâng cao do mưa lũ thượng nguồn đổ về nên cuộc tìm kiếm nạn nhân vấp phải không ít khó khăn.

Một người dân đang ở gần hiện trường là ông Đoàn Văn Toán (SN 1986, trú ở thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện sự số tai nạn nêu trên, nên điện thoại cho người thân nạn nhân khẩn báo chính quyền địa phương.

Trong sáng cùng ngày, Đội CC&CHCN khu vực 8 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk điều động 7 cán bộ, chiến sĩ mang theo công cụ, thiết bị bơi, lặn đến hiện trường, phối hợp Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hòa 1 cùng người dân địa phương sử dụng thuyền để tìm kiếm trên diện rộng, nhưng đến 11h15’ trưa 15/9 vẫn chưa phát hiện dấu tích nạn nhân.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn