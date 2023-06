Người ít góp 10 triệu, người nhiều 4 tỉ đồng cho chủ hụi tuyên bố... vỡ nợ

Bước đầu Trần Quốc Huy thừa nhận, từ năm 2018 đến ngày tuyên bố vỡ nợ 26/5 vừa qua, Huy và vợ đã gom tiền hụi của khoảng 500 lượt người dân cùng một số người quen để làm ăn. Tổng số tiền mượn, gom hụi lên đến gần 80 tỉ đồng. Số tiền trên Huy đã đưa một số người để cho vay đáo hạn và chị em, bạn bè mượn để làm ăn, kinh doanh.

Tuy nhiên sau đó Huy bị một số người vay giật luôn số tiền đã vay mượn. Tiền hụi bị hụt nên Huy phải lấy chủ quyền nhà, đất mang cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Trong 2 năm trở lại đây, do không làm gì ra tiền trong khi số tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài, cộng với gốc và lãi ngân hàng có tháng lên đến gần 900 triệu khiến vợ chồng Huy không còn khả năng trả nợ. Huy buộc phải tuyên bố vỡ nợ.

Huy khai nhận sự việc với Công an.

Làm việc với Công an, một số nạn nhân đã bày tỏ sự hoang mang khi mất đi số tiền hụi theo đóng bấy lâu nay. Chị N.T.H (ngụ huyện Thống Nhất) chơi hụi tuần do vợ chồng Huy làm chủ. Mỗi tuần chị H phải đóng 25 triệu đồng, chị đã đóng từ tháng 3/2023 đến nay được hơn 200 triệu đồng và chưa được hốt hụi lần nào. Khi nghe tin chủ hụi bị vỡ nợ, chị cảm thấy rất hoang mang vì mất hàng trăm triệu đồng tiền tiết kiệm lâu nay.

Trước đó ngày 26/5, Công an huyện Thống Nhất đã vào cuộc xác minh khi nhận được tin báo hàng trăm người dân tập tại nơi ở của vợ chồng Huy tại xã Lộ 25 để đòi tiền sau khi Huy tuyên bố vỡ nợ. Qua tài liệu, hồ sơ Công an thu thập ban đầu đã xác định có gần 230 bị hại trên địa bàn huyện Thống Nhất, Long Thành, TP Long Khánh và TP Biên Hòa gửi đơn trình báo đã tham gia nhiều dây hụi theo tuần, tháng do vợ chồng Huy tổ chức qua mạng xã hội. Tổng số tiền các nạn nhân đã đóng hụi cho vợ chồng Huy lên đến 46,5 tỉ đồng, nhưng chưa được hốt thì bị tuyên bố vỡ hụi. Trong số nạn nhân này, người góp hụi ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 4 tỉ đồng.

Công an huyện Thống Nhất cho biết sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo việc giữ gìn tài sản trong đó có phong tỏa tài khoản, không cho mua bán bất động sản, sẽ kê biên nhà cửa không cho sang nhượng. Đồng thời, đề nghị các bị hại còn lại cần sớm hợp tác với cơ quan Công an để cung cấp thông tin liên quan. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ tiến hành khởi tố vụ án. Trường hợp hành vi của vợ chồng Trần Quốc Huy không có dấu hiệu hình sự sẽ hướng dẫn người dân chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn