Hàng triệu người dùng sắp có cơ hội nhận tiền từ Google

Nếu là người dùng Android và nghĩ rằng mình có thể bị ảnh hưởng, giờ đây nhiều người có thể thực hiện các bước cần thiết để nộp đơn yêu cầu bồi thường từ Google. Trang web chính thức về thỏa thuận bồi thường đã được hoạt động nhằm cho phép người dùng đủ điều kiện nộp đơn thông qua ClaimHub24.

135 triệu USD sẽ được Google gửi đến người dùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, nếu là người sở hữu hoặc sử dụng thiết bị Android trong khoảng thời gian được đề cập trong vụ kiện, người dùng có thể bắt đầu ngay bây giờ. Thay vì điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi thường truyền thống, người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được một mẫu đơn để chọn phương thức thanh toán, bao gồm PayPal, Venmo, Zelle, ACH hoặc thẻ Mastercard ảo.

Vụ kiện này xoay quanh cáo buộc rằng các thiết bị Android đã gửi dữ liệu di động đến Google ngay cả khi điện thoại không hoạt động mà người dùng không hề hay biết. Điều này làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu quá mức, đặc biệt đối với những người có gói dữ liệu hạn chế. Mặc dù Google chưa thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, công ty đã đồng ý dàn xếp để tránh kéo dài kiện tụng.

Trên trang web của thỏa thuận, người dùng có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện hay không, gửi yêu cầu bồi thường và theo dõi các thời hạn quan trọng. Nếu đủ điều kiện, người dùng có thể nhận được một phần tiền bồi thường, với mức tối đa lên đến 100 USD mỗi người. Tuy nhiên, đây chỉ là mức tối đa và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng người đủ điều kiện và các khoản phí pháp lý cần được tòa án phê duyệt.

Thỏa thuận này áp dụng cho hầu hết mọi người ở Mỹ đã sử dụng thiết bị Android trên mạng di động từ ngày 12/11/2017 cho đến khi tòa án phê chuẩn thỏa thuận. Lưu ý rằng nếu đã tham gia vụ kiện Csupo ở California, người dùng sẽ không được bao gồm trong thỏa thuận này.

Tác giả: Kiến Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn