iPhone Air là bài học lớn của Apple

Kỷ nguyên điện thoại siêu mỏng được cho là bước chuyển mình lớn tiếp theo trong thiết kế. Apple dẫn đầu, Samsung nhanh chóng theo sau và tiếp đó là các thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên, thật buồn cười khi xu hướng này lại sớm nở tối tàn nhanh như vậy.

iPhone Air thất bại thê thảm

Một bài đăng mới trên mạng xã hội Weibo từ nguồn tin Digital Chat Station cho biết, iPhone Air chỉ đạt được hơn 700.000 lượt kích hoạt, ngay cả sau khi Apple giảm giá nhiều lần. Con số đó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số lượng điện thoại Apple bán ra. Tuy nhiên, trong một báo cáo mới, một "đối thủ" siêu mỏng của một thương hiệu điện thoại Trung Quốc thậm chí còn tệ hơn, chỉ đạt 50.000 lượt kích hoạt.

Nguồn tin cho hay, các nhà sản xuất cạnh tranh hiện đang rút lui khỏi các sản phẩm kế nhiệm siêu mỏng của mình. Chúng ta cũng đã chứng kiến ​​điều này diễn ra khi Xiaomi ngừng sản xuất điện thoại siêu mỏng và Vivo từ bỏ xu hướng siêu mỏng trong dòng S của mình.

Samsung đã nhìn thấy điều này và đã hành động nhanh chóng. Galaxy S25 Edge bán kém đến nỗi công ty đã ngừng hoàn toàn việc sản xuất Galaxy S26 Edge.

Tại sao iPhone Air 2 vẫn được sản xuất?

Bất chấp tất cả những điều này, Apple vẫn đang tiếp tục sản xuất iPhone Air 2 vào mùa xuân năm 2027. Các báo cáo từ Bloomberg cùng với Nikkei Asia và The Information đều chỉ ra thời gian trình làng iPhone Air 2 là đầu năm 2027.

Phiên bản kế nhiệm sẽ giải quyết những điểm yếu lớn nhất của phiên bản gốc với camera sau thứ hai, giá thấp hơn, hệ thống làm mát bằng buồng hơi và pin lớn hơn. Theo các nguồn tin, Apple cũng đang nghiên cứu một mô-đun Face ID mỏng hơn để tạo không gian cho ống kính thứ hai.

Với những chủ nhân iPhone Air, chúng vẫn rất hấp dẫn nhờ sở hữu kiểu dáng đẹp mà không chiếc Pixel hay Galaxy nào sánh được. Với mức giá từ 23,79 triệu đồng, điện thoại chỉ có một camera, pin tầm trung và một loa duy nhất. Với ưu thế "mỏng và đẹp", sản phẩm khó lòng cạnh tranh với iPhone 17 tiêu chuẩn (từ 24,59 triệu đồng).

Apple không cố tình phá vỡ xu hướng siêu mỏng nhưng hãng đã cho phần còn lại của ngành công nghiệp thấy rằng chỉ chú trọng vào kiểu dáng sẽ không bán được hàng. Nếu iPhone Air 2 thực sự khắc phục được những vấn đề đó, sản phẩm này có thể chứng minh rằng vấn đề không nằm ở ý tưởng mà chỉ là ở khâu thực hiện.

