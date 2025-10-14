Người độc thân thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Khắc phục bất cập về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định 261/2025/NĐ-CP là làm rõ cách tính tiền thay thế 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Trước đây, Nghị định 100/2024/NĐ-CP chưa quy định cụ thể cách tính, dẫn đến mỗi địa phương hiểu và áp dụng khác nhau, gây khó khăn trong việc thu nộp và xác định nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Theo quy định mới, số tiền tương đương giá trị quỹ đất phải nộp bao gồm: Tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án, xác định theo quy định pháp luật về đất đai; Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, được tính bằng tỷ lệ diện tích 20% đất ở trên tổng diện tích đất của dự án nhân với tổng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm tính tiền.

Nghị định cũng quy định rõ: chủ đầu tư chậm nộp sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo pháp luật về quản lý thuế. Toàn bộ số tiền này được nộp vào ngân sách địa phương, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách và Quỹ nhà ở quốc gia.

Khi đã nộp đủ số tiền tương đương giá trị quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, chủ đầu tư được coi là đã hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án đó.

Người độc thân thu nhập đến 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Đáng chú ý, Nghị định 261/2025/NĐ-CP cũng mở rộng điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Cụ thể: Người chưa kết hôn hoặc độc thân có thu nhập bình quân thực nhận không quá 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội. Nếu đang nuôi con dưới 18 tuổi, mức thu nhập tối đa được nâng lên 30 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn (vợ hoặc chồng) có tổng thu nhập không vượt quá 40 triệu đồng/tháng.

UBND cấp tỉnh được phép điều chỉnh hệ số thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với cả nước; đồng thời có thể ban hành chính sách khuyến khích riêng cho hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Trường hợp người lao động không có hợp đồng làm việc, việc xác nhận thu nhập sẽ do Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú thực hiện trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị.

So với quy định cũ (người độc thân không quá 15 triệu đồng/tháng, vợ chồng không quá 30 triệu đồng/tháng), việc nâng ngưỡng thu nhập này giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đô thị, phù hợp với biến động giá cả và chi phí sinh hoạt hiện nay.

Giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội xuống còn 5,4%/năm

Hiện nay, lãi suất vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP là 6,6%/năm, tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo. Tuy nhiên, mức này được đánh giá là cao so với các chương trình tín dụng ưu đãi khác.

Để khuyến khích người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Nghị định 261/2025/NĐ-CP đã giảm lãi suất cho vay xuống còn 5,4%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với tình hình thực tế.

Nghị định 261/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi điều kiện về thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, nếu người đứng đơn đã kết hôn, vợ hoặc chồng của họ (không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Luật Nhà ở) có tổng thu nhập thực nhận không quá 1,5 lần thu nhập của sỹ quan cấp Đại tá, gồm lương cơ bản và phụ cấp.

Trường hợp vợ hoặc chồng không có hợp đồng lao động thì điều kiện thu nhập được xác nhận theo quy định tương tự tại Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Nghị định số 261/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, hướng đến việc hỗ trợ thực chất hơn cho người thu nhập thấp, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân trong việc an cư, ổn định cuộc sống.

