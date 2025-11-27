Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Tối 27/11, chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) chính thức diễn ra tại Nhật Bản với màn tranh tài của 80 thí sinh.

Sau nhiều phần thi trình diễn, ứng xử, thí sinh Colombia Catalina Duque đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô nhận vương miện từ hoa hậu tiền nhiệm Thanh Thủy. Bốn vị trí còn lại lần lượt thuộc về người đẹp của các nước Zimbabwe, Bolivia, Indonesia, Philippines.

Ở phần ứng xử cuối cùng, top 5 nhận được chung câu hỏi: “Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?”.

Người đẹp Colombia bày tỏ: “Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware – vẻ đẹp của những điều nhỏ bé: như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, như cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Colombia Catalina Duque.

Catalina Duque Abréu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ), là người đẹp mang hai dòng văn hóa Mỹ – Colombia. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông xã hội tại Đại học EAFIT ở Medellín và thông thạo ba ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha.

Với chiều cao 1,8 m cùng nền tảng học vấn tốt, Catalina sớm được chú ý trong làng sắc đẹp Colombia. Tháng 11/2024, Catalina Duque đăng quang Señorita Colombia 2024 tại Cartagena. Với chiến thắng này, cô trở thành đại diện của Colombia tại Miss International 2025 tổ chức ở Tokyo.

Trước đó, đại diện Việt Nam Kiều Duy đã sớm dừng chân khi không thể lọt vào top 20. Cô xếp thứ 2 ở hạng mục giải phụ trang phục dân tộc. Song về tổng thể, Kiều Duy chưa phải nhân tố nổi bật, trong khi các thí sinh khác của cuộc thi lại được đánh giá cao. Trên trang cá nhân, Kiều Duy nói xin lỗi khán giả vì đã không tiến sâu tại hành trình cuộc thi.

Miss International là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản. Năm 2024, đại diện Việt Nam Thanh Thủy đã vượt qua 75 cô gái khắp thế giới để đoạt vương miện Miss International.

Tác giả: Thuận Minh



Tác giả: znews.vn