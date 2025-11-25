Á hậu 4 Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu

Trên trang Instagram cá nhân, Olivia Yacé chia sẻ: "Khi tham gia cuộc thi, tôi từng nghĩ mình có thể thực hiện sứ mệnh cao đẹp bất kể sự khác biệt. Đến hôm nay, tôi vẫn tin vào giá trị của bản thân: Sự kính trọng, nhân phẩm, tài năng và sự công bằng”.

Nói về lý do từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025, Olivia Yacé cho biết: "Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin thông báo về việc từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania, cũng như rút khỏi mọi liên kết trong tương lai với tổ chức Miss Universe. Trong suốt hành trình của mình với vai trò đại sứ và hoa hậu, tôi đã phục vụ bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Tuy nhiên để phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn".

Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025 kiêm Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương (Ảnh: Missosology)

Olivia Yacé cho biết cô muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bé gái. "Tôi khuyến khích các em vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào những nơi mà các em nghĩ rằng mình không thuộc về, và tự hào thể hiện bản sắc của mình", cô bày tỏ.

Người đẹp cho rằng chính cam kết trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đã dẫn cô đến quyết định từ bỏ danh hiệu. "Từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania cho phép tôi cống hiến hoàn toàn cho việc bảo vệ những giá trị mà tôi trân trọng", cô chia sẻ.

Cuối bài đăng, Olivia Yacé gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và cầu chúc đại diện Jamaica, người bị ngã trong bán kết và hiện điều trị trong phòng chăm sóc tích cực, sớm bình phục.

Tại Miss Universe 2025, Olivia Yacé là một trong những thí sinh được đánh giá cao, từng được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ giành vương miện. Việc đại diện Bờ Biển Ngà chỉ giành danh hiệu Á hậu 4 khiến nhiều fan sắc đẹp bất bình.

Ở câu hỏi chung dành cho top 5: "Nếu đăng quang hôm nay, bạn sẽ làm gì để phát huy danh hiệu một cách tốt nhất giúp các cô gái trẻ?". Người đẹp Bờ Biển Ngà trả lời: "Là một đại sứ của Miss Universe, tôi muốn là gương mặt đại diện của một kỷ nguyên mới - của những người luôn tin tưởng vào bản thân, một hình mẫu của các bạn trẻ. Hãy đi đến những mà bạn chưa từng nghĩ đến và tỏa sáng nhé".

Chung kết Miss Universe 2025 khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp Fátima Bosch đến từ Mexico. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Thái Lan, Á hậu 2 là Venezuela, Á hậu 3 trao cho người đẹp Philippines và Á hậu 4 là Bờ biển Ngà. Tuy nhiên, kết quả này gây nhiều tranh cãi bởi nhiều khán giả cho rằng phần trả lời ứng xử của đại diện Mexico tệ nhất trong top 5, phong thái trình diễn trên sân khấu, kỹ năng của Fátima Bosch cũng không ấn tượng bằng 4 người đẹp còn lại.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: Báo VOV