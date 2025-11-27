Chủ tịch Miss Universe bị truy tố vì buôn ma túy, vũ khí

Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha Cantú bị buộc tội buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu - Ảnh: People

Theo The Latin Times, các công tố viên xác nhận Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha Cantú đang đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến một mạng lưới tội phạm đa quốc gia phức tạp, bị cáo buộc hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc các cơ sở kinh doanh hợp pháp.

Chủ tịch Miss Universe bị điều tra hình sự

Tài liệu của tòa cho thấy mạng lưới này bị cáo buộc mua nhiên liệu trái phép từ Guatemala, đưa vào Mexico và điều chỉnh nhằm che giấu nguồn gốc trước khi bán thông qua các doanh nghiệp liên kết với ông Raul Rocha Cantú.

Cơ quan điều tra cũng trình bày thêm cáo buộc rằng cùng mạng lưới này thu mua vũ khí và chuyển chúng đến các nhóm tội phạm tại nhiều bang.

Cả ông Raul Rocha Cantú và cựu CEO Miss Universe Anne đều bị truy tố gần đây - Ảnh: BTC

Ngay sau khi lệnh bắt giữ ban hành, ông Raul Rocha Cantú chấp nhận hợp tác với cơ quan chức năng trong vai trò nhân chứng.

Dù chi tiết không công bố, giới phân tích pháp lý nhận định sự hợp tác này có thể giúp ông giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai chống lại những đối tượng khác.

Những diễn biến này xảy ra đúng lúc Tổ chức Miss Universe gần đây đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm cáo buộc dàn xếp kết quả, bất ổn tài chính, các vụ từ chức trong hội đồng giám khảo và chỉ trích công khai từ những thí sinh và giám đốc quốc gia từng tham gia.

Cuộc thi Miss Universe tổ chức tại Thái Lan năm nay tiếp tục gây tranh cãi khi một số giám khảo tuyên bố từ chức công khai, cho rằng kết quả đăng quang của Hoa hậu Mexico Fátima Bosch đã bị can thiệp.

Một số thí sinh cũng bày tỏ sự phản đối thầm lặng phía hậu trường, trong khi các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thổi bùng tranh luận về tính minh bạch, chuẩn mực đạo đức và cách vận hành của tổ chức.

Trước khi cuộc thi diễn ra, ban lãnh đạo cũng có biến động lớn, bao gồm việc thay CEO đột ngột chỉ vài ngày trước đêm chung kết, diễn biến khiến dư luận đặt câu hỏi về nội bộ và tình hình tài chính của tổ chức. Trong bối cảnh đó, vụ việc pháp lý liên quan đến ông Raul Rocha Cantú - một trong các nhà đầu tư chính - được cho là sẽ làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động, nguồn vốn và uy tín lâu dài của Miss Universe. Đến hiện tại, cả tổ chức lẫn đại diện của ông Raul Rocha Cantú vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Đối với các fan lâu năm và những người trong ngành, thời điểm diễn ra vụ kiện càng khiến hình ảnh tổ chức trở nên xấu đi. Dù thương hiệu Miss Universe từng đối mặt với nhiều bê bối trước đây như truất ngôi hoặc cáo buộc thiên vị, tình huống lần này được xem là ở mức độ khác khi một trong những chủ sở hữu chính có liên hệ với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

