Người đàn ông uống bia trên nhà bè, đi vệ sinh rồi mất tích

Do mực nước tại hồ sâu, có vị trí lên tới khoảng 30m, cùng địa hình lòng hồ phức tạp, nhiều ngóc ngách và dòng chảy mạnh nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp không ít khó khăn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/10, trong lúc ăn cơm, uống bia tại một nhà bè (bằng luồng) của hộ gia đình ông L.X.T. (sinh năm 1984, ở khu vực Hón Giăng, thôn Lửa, xã Yên Nhân), ông L.V.N. (sinh năm 1985) ra phía ngoài để đi vệ sinh rồi không quay trở lại. Một lúc sau, bạn bè đi tìm nhưng không thấy, nghi ngờ ông N. đã rơi xuống hồ và mất tích.

Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác tìm kiếm người đàn ông nghi bị đuối nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Cửa Đạt



Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Yên Nhân phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay tung tích ông N. vẫn chưa được phát hiện.

Hiện chưa có căn cứ khẳng định ông N. bị rơi xuống hồ hay không. Công an xã Yên Nhân đã phát thông báo tìm kiếm người mất tích với đặc điểm nhận dạng: nam giới, khuôn mặt tròn, da đen, cao khoảng 1,55m, mặc quần bò lửng màu đen, áo phông có cổ màu đen.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm trên lòng hồ Cửa Đạt, đồng thời phối hợp với người dân quanh khu vực để thu thập thêm thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

