Người đàn ông tử vong với tư thế ngồi trên ghế lái ô tô đậu ven đường

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi người đàn ông tử vong bên trong xe ô tô du lịch đậu bên lề đường quốc lộ 27C.

Vụ việc được một số người dân địa phương phát hiện trong sáng cùng ngày khi xe ô tô du lịch màu trắng, biển kiểm soát đăng ký ở Khánh Hòa, đang đậu gần một vòng cua trên quốc lộ 27C qua địa phận thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh với nhiều dấu hiệu bất thường. Tiếp cận quan sát, người dân hoảng hốt vì người đàn ông ngồi ở ghế lái xe đã bất động.

Người dân phát hiện người đàn ông tử vong khi đang ngồi trên ghế lái xe ô tô này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an xã Nam Khánh Vĩnh và Viện KSND khu vực 3 – Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính người chết là ông N.T.H (SN 1988, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sau cuộc khám nghiệm, thi thể ông H đã được chuyển giao cho thân nhân gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân khiến người đàn ông này tử vong đang được xác minh, điều tra.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: cand.com.vn