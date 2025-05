Người đàn ông thả rắn trước cửa nhà hàng xóm để trả thù

Your browser does not support the video tag.

Người thuê nhà bất mãn đã gây ra sự hoảng loạn khi thả hai con bò sát khổng lồ trong hành lang của khu chung cư ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 19/5.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, những con vật đáng sợ - một con trăn và một con rắn đen tuyền đang trườn trên hành lang lát gạch về phía cửa nhà hàng xóm.

Hai con rắn được người đàn ông thả trước cửa nhà hàng xóm.

Chủ nhân của con rắn tuyên bố rằng anh ta đang trả đũa người hàng xóm, người có hai con chó nuôi khiến anh ta mất ngủ vì sủa vào ban đêm.

Anh ta nói trong clip: "Tôi là người yêu động vật. Phòng bên cạnh nói rằng họ yêu động vật, vì vậy tôi cũng mang theo hai con vật cưng.

Hôm nay tôi chỉ mang theo hai con, nhưng ngày mai tôi sẽ mang thêm vì hôm nay tôi không thể mang theo một con lớn hơn. Cứ xem đi, tôi sẽ thả chúng ra và lấp đầy toàn bộ hành lang".

Người dân này được cho là ôm mối hận với người hàng xóm, người đã nuôi chó nhiều năm bất chấp quy định không cho phép nuôi thú cưng của khu chung cư. Anh ta tuyên bố lũ chó là một sự phiền toái vì tiếng sủa và hú của chúng thường được nghe thấy vào những giờ không phù hợp.

Người đàn ông cho biết thêm rằng anh ta đã phải tự mình giải quyết vấn đề vì những lời phàn nàn của với ban quản lý tòa nhà đã bị phớt lờ.

Sau vụ việc, ban quản lý chung cư đã phạt cả hai người thuê nhà 10.000 baht (230 GBP) và yêu cầu họ đưa thú cưng ra khỏi khu chung cư.

Arun Sakchai, một người dân cho biết: "Tôi sở hữu một vài bất động sản và chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Lẽ ra họ nên giải quyết vấn đề một cách chín chắn. Thả rắn vào bên trong tòa nhà là nguy hiểm và ai đó có thể đã bị thương".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn