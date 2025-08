Người đàn ông lao lên xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi, 40 người bơ vơ giữa đường Hà Nội: Hé lộ nguồn cơn

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera của xe khách, ghi lại cảnh chiếc xe này đang lưu thông trên đường thì xảy ra mâu thuẫn với một xe khác. Sau đó, một người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ lao lên xe khách, to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi. Theo nội dung trong clip, người đàn ông áo xanh nói tài xế phải xuống đền gương cho mình: “Anh quệt vào tôi, anh phải đền gương cho tôi”.

Đoạn clip khiến nhiều người ngỡ ngàng, không rõ đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người đàn ông kia hành động như vậy? Đồng thời, mọi người cũng quan tâm sau khi xe bị rút chìa khóa ở giữa đường thì tài xế và các hành khách ra sao?

Người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ lao lên ô tô khách, rút chìa khóa rồi bỏ đi.

Ông Tô Thanh Tùng, Giám đốc Công ty CP Thương mại Vận tải và Thiết bị mỏ Khánh Linh cho biết, chiếc ô tô khách bị rút chìa khóa là phương tiện do đơn vị ông quản lý.

Trao đổi trên báo Sức khỏe & Đời sống, ông Tùng thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 4/8. Thời điểm này, anh Nguyễn Minh Tuấn (nhân viên của Công ty) điều khiển ô tô khách mang BKS 29H - 984.XX lưu thông tại vành đai 3 trên cao, hướng về Linh Đàm, trên xe có khoảng 40 hành khách.

Khi đi đến khu vực ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội) thì ô tô con mang BKS 30M - 258.XX đang lưu thông trong làn dừng khẩn cấp có tín hiệu xin nhập làn. Tuy nhiên, tài xế Tuấn không thể nhường đường cho chiếc xe trên nhập làn do vướng xe khác.

Theo ông Tùng, sau khi chiếc xe nhập được làn, có 1 người đàn ông mặc áo xanh đã chạy lên gõ cửa xe khách. Khi tài xế Tuấn mở cửa thì người này lao lên to tiếng, giật đứt cúc áo của tài xế rồi rút chìa khóa xe bỏ đi xuống ô tô con. Sau sự việc, hành khách trên xe đã chạy theo, xin người đàn ông trả lại chìa khóa nhưng người này vẫn lái xe rời đi.

Hành khách xuống xin chìa khóa nhưng tài xế xe con vẫn lái xe rời di.

Phía công ty đã gọi 113 để báo công an và được hướng dẫn tạm thời dùng chìa khóa phụ để di chuyển, sau đó làm đơn trình báo. Hành khách trên xe đã phải chờ 1 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng để đợi công ty mang được chìa khóa phụ ra cho ô tô tiếp tục hành trình.

Ông Tùng cho rằng, hành động của người đàn ông áo xanh là không thể chấp nhận được vì ô tô khách phải dừng lại giữa cao tốc rất mất an toàn giao thông. Công ty đang làm đơn trình báo ra Công an phường Thanh Liệt và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết chưa nhận được trình báo chính thức, song đơn vị đã cử cán bộ xuống xác minh, làm rõ sự việc.

