Bắt hai đối tượng, thu giữ 2.100 viên ma túy

Ngày 18/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Ông Quốc Lợi (SN 1972) và Lộc Văn Hùng (SN 1980), cùng trú huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, Ông Quốc Lợi đã móc nối với Lộc Văn Hùng lấy “hàng”, sau đó tàng trữ tại nhà Hùng, chia nhỏ để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn huyện Quỳ Châu và các vùng phụ cận.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 2 giờ sáng 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2.100 viên ma túy tổng hợp; 10,43 gam heroin; 0,55 gam ma túy đá; 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Tại Cơ quan điều tra, Lợi và Hùng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Gia Ân-Đức Chung

Nguồn tin: congly.vn