Người dân Nghệ An chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ lụt

Gói, nấu bánh chưng xuyên đêm

Những ngày qua, chứng kiến người dân tại Huế, Quảng Trị oằn mình chống chọi với lũ lụt, nhiều xã ở Nghệ An đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp nhu yếu phẩm để “chi viện” cho bà con vùng lũ.

Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, hơn ai hết, người dân Nghệ An thấu hiểu những mất mát, gian khó trong và sau lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, bà con Nghệ An đã chung tay gửi gắm tình cảm, sẻ chia khó khăn cùng đồng bào miền Trung ruột thịt.

Thôn, làng đỏ lửa với hàng chục nồi bánh chưng, người dân xã Vĩnh Tường phối hợp với bà con Nhân dân xã khác và nhiều nhóm thiện nguyện, trực tiếp quyên góp, gói bánh chưng với tinh thần khẩn trương để gửi vào cho bà con ở các vùng đang chống chọi với ngập lũ.

Làng quê ở Nghệ An đỏ lửa, xuyên đêm nấu bánh chưng, gom nhu yếu phẩm hướng về bà con vùng lũ.



Anh Lưu Xuân Thùy, trưởng nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ trái tim nhân ái TP Hà Nội cho biết, là địa phương thường chịu cảnh bão, lũ, bà con ở huyện Anh Sơn cũ nói chung, xã Vĩnh Tường nói riêng thấu hiểu sự khó khăn. Trong tình cảnh thiếu thốn do lũ lụt, sự sẻ chia về nhu yếu phẩm như đồ ăn nhanh, nước sạch, quần áo... là điều rất cần thiết.

Với tấm lòng hướng về đồng bào đang chống chọi với ngập lũ, người dân và các nhóm thiện nguyện ở Nghệ An đã cùng chung tay, góp sức, góp của để gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ.

Chỉ trong vài ngày, người dân địa phương đã quyên góp được hơn 5 tấn nhu yếu phẩm các loại, nấu hàng trăm chiếc bánh, chuẩn bị phương tiện và trực tiếp vận chuyển vào những địa phương ở Huế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Sáng 1/11, từ TP Vinh, chiếc xe chở đầy nhu yếu phẩm của anh Hồ Sỹ Trung cùng các thành viên nhóm “Cơm không đồng” đã lên đường hướng vào Quảng Trị và Huế. Trước những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra, anh Trung và bạn bè đã tự nguyện đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần, với mong muốn san sẻ phần nào vất vả, thiếu thốn mà bà con vùng lũ đang trải qua.

“Chúng tôi tự đóng góp vật chất, chuẩn bị nhu yếu phẩm, liên hệ với một số xã, phường, rồi chở hàng hóa, nhu yếu phẩm vào gửi cho bà con. Với tinh thần sẻ chia, động viên, chúng tôi mong mỏi những hỗ trợ ít ỏi này là nguồn động viên lớn với bà con vùng lũ, mong bà con vượt qua khó khăn, mất mát do thiên tai...” - anh Trung bộc bạch.

Trao tận tay bà con những món quà thiết thực

Từ sáng 1/11, nhiều xe chở nhu yếu phẩm của bà con ở Nghệ An đã vào với bà con vùng lũ Quảng Trị và Huế. Xe nào cũng chất đầy thực phẩm, nước sạch... với tinh thần khẩn trương chia sẻ với những khó khăn mà Nhân dân các vùng lũ đang gánh chịu. Sau khi liên hệ với các địa phương vùng lũ, hàng hóa được kịp thời phát tận tay bà con.

Trong ngày 1/11, xe chở hơn 5 tấn nhu yếu phẩm của anh Lưu Xuân Thùy cùng Nhân dân các xã ở huyện Anh Sơn cũ đã vào vùng lũ phường Hương An và Kim Trà (Huế). Tại đây, thông qua địa phương, người dân được trao tận tay những các loại nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhiều chuyến hàng nhu yếu phẩm của người dân Nghệ An, trực tiếp san sẻ, động viên kịp thời với bà con vùng lũ ở Quảng Trị, Huế.



Dù một số khu vực vẫn còn ngập sâu, đoàn thiện nguyện vẫn nỗ lực vượt khó, theo thuyền vào tận nơi để trao quà tận tay cho bà con.

Không chỉ mang theo những phần quà gồm thực phẩm, nước uống giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, những người Nghệ An trong hành trình “hướng về vùng lũ” còn mong muốn trực tiếp sẻ chia, động viên bà con đang chịu cảnh ngập lụt, mất mát.

Tất bật suốt nhiều giờ liền, thậm chí không kịp ăn uống, những người dân Nghệ An trên các chuyến xe chở đầy ắp nhu yếu phẩm vẫn kiên trì vượt qua hành trình dài để kịp thời chia sẻ với bà con vùng lũ.

Với họ, đó không chỉ là một chuyến đi hỗ trợ, mà còn là niềm hạnh phúc – là sự đùm bọc, nối dài những yêu thương giữa lúc khó khăn, hoạn nạn do bão lũ gây ra.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn