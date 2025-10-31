Người béo bụng nên chạy hay đi bộ?

Chạy bộ thường hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ. (Ảnh: ITN)

Khi nói đến việc đốt mỡ bụng, hầu hết mọi người đều bối rối giữa hai bài tập đơn giản nhất: Chạy và đi bộ. Cả hai đều là những cách hiệu quả để cải thiện sức khỏe tim mạch, sức bền và thể lực tổng thể, nhưng chúng khác nhau về tốc độ giúp bạn giảm mỡ.

Chạy bộ thường hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ, vì nó đốt cháy gần gấp đôi lượng calo so với đi bộ trong cùng một khoảng thời gian và tiếp tục đốt calo ngay cả sau khi bạn dừng lại.

Chuyên gia thể hình Yash Aggarwal (Ấn Độ) giải thích rằng mặc dù cả đi bộ và chạy đều có lợi, nhưng chạy chiếm ưu thế hơn khi mục tiêu là giảm mỡ bụng nhanh chóng, nhờ vào cường độ và lượng calo đốt cháy.

Cách chạy giúp đốt mỡ bụng nhanh chóng

Chạy là một bài tập tác động cao, cường độ cao, buộc cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn trong thời gian ngắn.

Các nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Nghiên cứu Sức mạnh và Thể lực, cho thấy chạy để giảm mỡ bụng có thể đốt cháy gấp đôi lượng calo so với đi bộ cùng thời gian.

Lý do là bởi chạy làm tăng nhịp tim một cách rõ rệt, khiến cơ thể phải sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng. Yash Aggarwal giải thích rằng việc tạo ra thâm hụt calo liên tục thông qua chạy đều đặn giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn và tăng tốc độ trao đổi chất mỡ, đặc biệt ở vùng bụng, nơi thường khó giảm mỡ nhất. Điều này giúp hỗ trợ giảm cân tổng thể.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc chạy là “hiệu ứng đốt cháy sau khi tập”, về mặt khoa học được gọi là tiêu thụ oxy sau khi tập luyện quá mức (EPOC). Sau một buổi tập cường độ cao như chạy, cơ thể bạn tiếp tục đốt cháy calo ở mức cao trong nhiều giờ khi nó phục hồi mức oxy và sửa chữa cơ bắp. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đã ngừng chạy, cơ thể bạn vẫn đang đốt cháy calo.

Đây là một lợi ích mà đi bộ không mang lại ở mức độ tương tự. Điều này khiến việc chạy bộ trở thành một cách đặc biệt hiệu quả để loại bỏ mỡ bụng cứng đầu và đạt được kết quả nhanh hơn từ chế độ tập luyện của bạn.

Tác dụng phụ của chạy bộ

Cường độ cao hơn, lượng calo đốt cháy nhiều hơn và hiệu ứng đốt mỡ sau khi tập luyện làm cho chạy bộ trở thành phương pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn để làm thon gọn cơ thể. (Ảnh: ITN)

Mặc dù có lợi cho việc giảm mỡ bụng, nhưng chạy bộ không phù hợp với tất cả mọi người. Là một bài tập tác động cao, nó đặt áp lực đáng kể lên đầu gối, mắt cá chân và hông.

Theo Yash Aggarwal, những người mới bắt đầu, người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về khớp nên tiếp cận việc chạy bộ một cách từ từ. Khởi động đúng cách, mang giày phù hợp và căng cơ sau khi chạy là điều cần thiết để tránh chấn thương.

Nếu chạy khiến bạn cảm thấy quá căng thẳng, đi bộ nhanh hoặc một phương pháp kết hợp đi bộ-chạy có thể là lựa chọn an toàn để đốt cháy calo theo thời gian.

Ngoài việc giảm mỡ, chạy bộ mang lại lợi ích gì cho cơ thể?

Chạy bộ không chỉ giúp bạn giảm mỡ mà còn tăng sức bền, làm săn chắc cơ bắp và cải thiện thể lực tim mạch. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân chủng học Sinh lý học cho thấy những người chạy bộ thường xuyên có nguy cơ béo phì và các bệnh liên quan đến lối sống thấp hơn.

Những lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần của chạy bộ phải kể đến giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, khiến đây là một hình thức tập luyện toàn diện cho sức khỏe lâu dài.

Bài tập hoàn hảo để giảm mỡ bụng nhanh chóng

Hiệp hội Tim mạch Phòng ngừa Mỹ đã nhấn mạnh, cả đi bộ và chạy đều cải thiện sức khỏe tim mạch, sức bền và chuyển hóa mỡ. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ bụng nhanh, chạy bộ là lựa chọn hàng đầu.

Cường độ cao hơn, lượng calo đốt cháy nhiều hơn và hiệu ứng đốt mỡ sau khi tập luyện làm cho chạy bộ trở thành phương pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn để làm thon gọn cơ thể. Nhưng hãy nhớ, tính nhất quán quan trọng nhất. Dù bạn chọn chạy, đi bộ hay kết hợp cả hai, việc duy trì hoạt động đều đặn chính là yếu tố thực sự giúp bạn đạt được kết quả về thể chất.

