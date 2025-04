Ngư dân Cửa Lò mang thuyền mủng đua tốc độ trên biển

Các tay chèo nỗ lực trên đường đua - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 19-4, tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An, thành phố Vinh tổ chức lễ khai mạc giải đua thuyền mủng, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2025.

Đông đảo người dân và du khách tới bãi biển cổ vũ cho các đội đua.

Đây là lần thứ hai giải đấu này diễn ra. Tham gia giải đua năm nay có 16 đội đua đến từ 8 phường, xã ở Cửa Lò. Đây là những địa phương có cơ sở vật chất, lực lượng tham gia phát triển nghề cá hùng hậu, kinh nghiệm, đóng góp quan trọng trong nền kinh tế biển và phát triển du lịch.

Các đội thi đấu hăng say, quyết tâm, tạo nên những màn tranh đua gay cấn và hấp dẫn trong chặng đua dài 600m.

Tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả rộn rã khắp bãi biển, tạo nên một bầu không khí vô cùng phấn chấn, mở màn cho mùa du lịch mới.

Sôi động giải đua thuyền mủng ở biển Cửa Lò

Tại thị xã Cửa Lò, nghề đánh bắt cá bằng thuyền mủng không chỉ là một hoạt động mưu sinh mà còn là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân Cửa Lò.

Hình ảnh những chiếc thuyền mủng lênh đênh trên sóng nước đã trở thành biểu tượng của làng chài ven biển nơi đây.

Ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin thành phố Vinh, cho biết: "Thông qua giải đua thuyền mủng nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu về hình ảnh sinh hoạt đời thường của ngư dân miền biển Cửa Lò đến du khách gần xa".

"Về với biển Cửa Lò năm nay tôi thấy thay đổi nhiều, dọc bãi biển không còn hàng quán, rất thoáng đãng, bãi biển sạch sẽ hơn. Tôi rất thích xem và trải nghiệm hoạt động đua thuyền của ngư dân địa phương", chị Trần Hưng - du khách từ Thường Tín, Hà Nội - chia sẻ.

Các đội đua xuất phát - Ảnh: DOÃN HÒA

Các đội đua thuyền nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân theo dõi, cổ vũ cho các đội đua về đích - Ảnh: DOÃN HÒA

Giải đua là dịp quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch Cửa Lò đến với du khách muôn phương - Ảnh: DOÃN HÒA

Rất đông khán giả, du khách tới cổ vũ cho các đội đua - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ