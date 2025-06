Ngồi câu cá bên hồ, cần thủ bất ngờ bị sét đánh trúng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 28/5, tài khoản @saichuat_053 đã đăng tải lên TikTok một đoạn clip ghi lại cảnh một người bị sét đánh trúng khi ngồi câu cá. Đoạn clip được đăng cùng dòng trạng thái: "Hú vía".

Trong clip, một số người đang ngồi câu cá bên hồ và dùng ô để che mưa. Đột nhiên, một tia sét giáng xuống khiến người ngồi câu cá ngả ngửa ra phía sau. May mắn thay, tia sét đã đánh trúng vào chiếc ô.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều cho rằng, cần thủ này quá may mắn khi thoát chết trong gang tấc.

Người câu cá bị sét đánh trúng.

Sét là một trong những hiện tượng xảy ra thường xuyên nhất trong tự nhiên. Thống kê cho thấy mỗi năm có khoảng 250.000 người bị sét đánh.

Nhiều người chết, nhưng cũng không ít trường hợp sống sót kỳ diệu sau khi bị sét đánh.

Theo Live Science, người sống sót sau khi bị sét đánh có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Về mặt thể chất, sét có thể gây ra các vết bỏng trên da người, thường được gọi là "hoa sét" Lichtenberg - những dấu hiệu tạm thời trên da do mạch máu bị tổn thương và chảy dịch vào mô xung quanh.

Ngoài ra, những người bị sét đánh cũng có thể trải qua ngừng tim và ngừng thở do sét ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tim mạch và thần kinh. Sét còn có thể gây tổn thương não, mất trí nhớ và co giật.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn