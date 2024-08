Ngỡ ngàng với loại rau quen mặt là "thần dược mùa hè" vừa giải nhiệt vừa bổ máu

Rau mồng tơi giúp giải nhiệt

Theo Đông y, mồng tơi có tính hàn, có nghĩa là nó có khả năng làm mát cơ thể, giảm nhiệt trong người. Điều này đặc biệt hữu ích trong những ngày nắng nóng hoặc khi bạn cảm thấy cơ thể bị nóng trong.

Các nghiên cứu chứng minh mồng tơi giúp tăng cường quá trình bài tiết nước tiểu, qua đó giúp loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Chất xơ trong loại rau này cùng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, và hỗ trợ đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa.

Rau mồng tơi mang lại nhiều lợi ích có thể khiến bạn ngỡ ngàng. Ảnh: Shutter Stock

Bổ máu, tăng cường đề kháng

Mồng tơi là một nguồn cung cấp sắt dồi dào, một khoáng chất thiết yếu cho quá trình sản xuất hemoglobin, thành phần chính của hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Loại rau này cũng chứa lượng đáng kể vitamin C, giúp tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm, do đó hỗ trợ quá trình tạo máu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, vitamin C trong mồng tơi cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường hệ miễn dịch. Mồng tơi cũng giàu vitamin A, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của da và niêm mạc, tạo thành hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Các chất chống oxy hóa khác như beta-carotene, giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm nhiễm và tăng cường sức đề kháng tổng thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Chất xơ trong mồng tơi giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) từ thức ăn, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Mùng tơi cũng chứa nhiều kali giúp điều hòa huyết áp. Mồng tơi giàu kali, giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm gánh nặng cho tim.

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene trong mồng tơi giúp bảo vệ tế bào nội mô mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó duy trì sức khỏe tim mạch. Mồng tơi chứa nitrat vô cơ, chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitric oxide, giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp.

Rau mồng tơi rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Whiskeyandbooch

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Rau mồng tơi nổi tiếng là một loại rau có khả năng hạ đường huyết hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng chất xơ dồi dào trong rau mồng tơi đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình hấp thụ đường từ máu, từ đó giúp kiểm soát và điều chỉnh mức đường huyết ổn định hơn.

Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào còn giúp tối ưu hóa chức năng tuyến tụy, hỗ trợ sản xuất insulin. Vitamin K giúp cải thiện hoạt động của các protein liên quan đến kiểm soát đường huyết. Chất nhầy trong rau mồng tơi cũng có tác dụng hạ đường huyết rất tốt nhờ khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau bữa ăn, ngăn ngừa nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Mồng tơi chứa một lượng đáng kể canxi, khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe. Vitamin K trong mồng tơi đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt các protein cần thiết cho quá trình tạo xương và ngăn ngừa loãng xương.

Các chất chống oxy hóa như vitamin C trong mồng tơi giúp bảo vệ tế bào xương khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Một số hợp chất trong mồng tơi có thể có tác dụng chống viêm, giúp giảm đau và cải thiện tình trạng viêm khớp.

Nhờ sự kết hợp của các yếu tố trên, việc thường xuyên bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề liên quan đến xương khớp khác, đặc biệt là ở người cao tuổi.

