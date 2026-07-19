Quyết định trên được căn cứ theo hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Bằng Tổ quốc ghi công 2P.944b theo Quyết định số: 04/TTga ngày 02/01/1978 của Thủ tướng Chính phủ) và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số hồ sơ (LAN/LS 7.248) và được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/8/2026. Gồm mức trợ cấp tuất hằng tháng là 2.789.000 đồng/tháng và mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng (vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2.231.000 đồng/tháng. Tổng cộng là 5.020.000 đồng/tháng.

Cũng theo quyết định, bà Lệ còn được truy lĩnh trợ cấp tháng 7/2026, tính từ tháng Sở Nội vụ ban hành quyết định này.

Bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm chờ đợi lời hứa vu quy . (Ảnh: Nam An)

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND xã Vàm Cỏ, Tây Ninh đã tổ chức buổi lấy ý kiến gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để làm hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. 6 người thân trong gia đình liệt sĩ đã đồng ý ký vào hồ sơ xác nhận làm thủ tục công nhận bà Lệ là vợ liệt sĩ, gồm ông Huỳnh Văn Nhỏ, ông Lê Văn Xem, người cô ruột và ba người em ruột khác của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Thời gian qua, dư luận cảm động, khâm phục trước câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ người đã hứa hôn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Bà Nguyễn Thị Lệ đã sống một mình, làm tròn trách nhiệm, thân phận người vợ, người con của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên dù chưa từng có một đám cưới chính thức.

Trước trận Tết Mậu Thân năm 1968, hai ông bà cùng quê Tân Trụ (tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh) yêu thương nhau rồi trao lời hứa hôn, hẹn ước rằng nếu ông vẫn còn sống và trở về quê sẽ nên duyên chồng vợ. Nhưng sự tàn khốc của chiến tranh đã cướp đi một người lính trẻ, để lại cho người vợ chưa cưới một lời thề nguyện dở dang.

Hài cốt liệt sĩ và di vật ghi tên Huỳnh Văn Quên vừa tìm được ở công viên Lê Thị Riêng vào ngày 6/7 vừa qua. Ngay sau khi có thông tin, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh đã trình báo chính quyền địa phương về việc gia đình có thờ liệt sĩ là anh trai của ông Nhỏ tên Huỳnh Văn Quên.

Tác giả: Như Đan

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn