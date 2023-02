Nghĩa tình trên quê hương xứ Nghệ

Không kịp trở tay nên nhà cửa và toàn bộ tài sản bị ngập chìm trong lũ. Trong lúc khó khăn nhất, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã có mặt kịp thời, giúp gia đình ông di chuyển tài sản, nạo vét đất, đá, củng cố, vệ sinh nhà cửa.

Không chỉ gia đình ông Bảy mà đối với người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén-hai địa phương của huyện miền núi Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề do lũ quét-hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, dân quân dầm mình trong mưa lũ, giúp bà con đã chạm vào trái tim của mỗi người dân, khắc họa hình ảnh tốt đẹp về Bộ đội Cụ Hồ. Trước những khó khăn, thiếu thốn của nhân dân, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An quyên góp hơn 45 tấn hàng, lương thực, thực phẩm, nước và thuốc men... Riêng Bộ CHQS tỉnh ủng hộ 20 tấn gạo, 350 suất quà trị giá hơn 80 triệu đồng; Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phát động quyên góp được hơn 500 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: HOÀNG ANH

Mới đây, có mặt tại Lễ phát động “Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023” do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn về tấm lòng của bộ đội Nghệ An với đồng bào. Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ bằng tình cảm của mình, bớt một phần chi tiêu, tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết cổ truyền dân tộc.

Qua phát động, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã hăng hái, nhiệt tình ủng hộ, kết quả đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Số tiền này được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Cùng với những việc làm trên, 5 năm qua, có 28/28 tổ chức cơ sở đảng trong LLVT tỉnh Nghệ An đã đăng ký thực hiện 17 loại mô hình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến: Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã nhận đỡ đầu 38 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; Mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trao 33.800 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm suất quà tặng ngư dân; Mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” trao 4 con bò giống, 15 xe đạp tặng học sinh, 1 máy nước mía, 186 suất quà... tổng trị giá gần 400 triệu đồng tới các đối tượng...

