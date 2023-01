Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà và chúc Tết đồng bào nghèo huyện Kỳ Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 12/01/2023, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác của Công an tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà Công an các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác về với bà con Nhân dân xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn

Các đại biểu tại buổi trao quà

Toàn cảnh buổi trao quà

Cùng đi có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Công ty TNHH Hồng Đào, Công ty cổ phần thương mại Việt Phát là những đơn vị tham gia chương trình. Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí Vi Hòe, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Lãnh đạo Công an huyện, chính quyền các xã.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao từng suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tết cổ truyền Quý Mão năm nay, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an tỉnh nhà đã quyên góp và kêu gọi được tổng số tiền 8,7 tỷ đồng ủng hộ Tết vì người nghèo. Món quà đó là tình cảm, tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ với mong muốn đưa đến cái Tết ấm cúng hơn cho đồng bào.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà Tết đến bà con

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Tại huyện Kỳ Sơn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị đồng hành đã trao 630 triệu đồng, trong đó 500 triệu đồng tiền mặt và 10 tấn gạo trị giá 130 triệu đồng tặng Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ và Nhân dân các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm. Những món quà thật ý nghĩa của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh sẽ giúp đồng bào có một cái Tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Trao quà tặng Công an các xã

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con Nhân dân và cán bộ trên địa bàn các xã. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn các xã trong thời gian qua, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân, các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ và Nhân dân các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền, UBMTTQ và Nhân dân các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Mường Lống, Hữu Kiệm

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, nâng cao đời sống của đồng bào, tập trung chăm lo sản xuất, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tập trung đẩy lùi tội phạm ma túy, giữ vững sự bình yên nơi vùng cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Mường Lống

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Mường Lống

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Trước đó, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang và đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn