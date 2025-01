Nghi vấn Chỉ huy trưởng quân sự xã không có bằng tốt nghiệp THPT

Ngày 2-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết đang thực hiện quy trình xử lý đối với một trường hợp cán bộ xã Hưng Yên Nam không có bằng THPT vào thời điểm tuyển dụng.

Trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam, nơi ông Hoàng Kim Dũng công tác

Trước đó, Phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên đã có báo cáo về trường hợp ông Hoàng Kim Dũng, là công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hưng Yên Nam, không có trong danh sách thi đỗ tốt nghiệp năm 2004 nhưng vẫn có bằng THPT.

Được biết, ông Hoàng Kim Dũng đã trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự năm 2016, do huyện Hưng Nguyên tổ chức. Trong hồ sơ của ông Dũng, ngoài các giấy tờ liên quan, có bằng THPT mang tên ông Hoàng Kim Dũng (SN 1986, học sinh trường THPT Thái Lão); vào số cấp bằng số 04/598/31298605, cấp ngày 25-10-2004; số hiệu bằng 4340474/PT, do Sở GD-ĐT Nghệ An cấp ngày 15-10-2004.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh từ Sở GD-ĐT Nghệ An, trong danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT khoa thi năm 2004 tại Hội đồng thi tỉnh Nghệ An không có tên Hoàng Kim Dũng. Sở GD-ĐT Nghệ An cũng không cấp bằng tốt nghiệp THPT cho ông Hoàng Kim Dũng (SN 1986, nơi sinh Hưng Nguyên, Nghệ An), học sinh trường THPT Thái Lão.

Vì vậy, nội dung công dân phản ánh về việc ông Hoàng Kim Dũng, công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hưng Yên Nam, không có bằng THPT là phản ánh có cơ sở.

Hiện, Phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan tham mưu thực hiện các quy trình xử lý tiếp theo.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động