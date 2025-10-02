Nghi phạm xả súng Michigan khiến 4 người chết: Thù ghét tôn giáo hay động cơ chính trị?

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát tới hiện trường vụ xả súng - Ảnh: AFP

Ngày 28-9, một vụ xả súng và phóng hỏa nghiêm trọng xảy ra tại nhà thờ Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus (Giáo hội Mặc Môn) ở Grand Blanc Township, bang Michigan, khiến 4 người chết và 8 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cư trú tại Burton (Michigan), cựu Thủy quân Lục chiến Mỹ và từng tham chiến tại Iraq. Sanford đã thiệt mạng sau khi bị cảnh sát bắn ở bãi đậu xe, chỉ 8 phút sau vụ xả súng.

Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết vụ tấn công là có chủ đích, nhưng chưa công bố chi tiết về động cơ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Đài Fox News rằng Sanford có quan điểm chống đạo Mặc Môn, điều này cũng được bạn bè của nghi phạm xác nhận với New York Times.

Một số nguồn tin cho biết nghi phạm bắt đầu nảy sinh ác cảm với giáo phái này sau khi trải qua một cuộc chia tay đau lòng với một phụ nữ theo đạo Mặc Môn.

Theo trang PolitiFact, ngay sau vụ việc, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm kiếm manh mối về quan điểm chính trị của Sanford, dẫn đến nhiều đồn đoán trái chiều.

Một số người khẳng định Sanford từng ghét Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi những người khác cho rằng kẻ xả súng là người ủng hộ phong trào MAGA (Make America Great Again - khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng của ông Trump).

Tuy nhiên bang Michigan không đăng ký cử tri theo đảng và tổ chức bầu cử sơ bộ mở, nên lịch sử bỏ phiếu của nghi phạm không cung cấp thông tin về quan điểm chính trị của Sanford.

Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy Sanford từng mặc áo ủng hộ ông Trump trong ảnh gia đình được đăng tải năm 2019.

Hình ảnh nghi phạm mặc áo ủng hộ ông Trump trong ảnh chụp cùng gia đình vào năm 2019 - Ảnh: FACEBOOK

Một số người khác trích dẫn hình ảnh Google Maps vào tháng 6 năm nay cho thấy nhà của kẻ xả súng có một biển quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của ông Trump đặt trên hàng rào gỗ cạnh biển báo dừng. Được biết căn nhà này được Sanford mua năm 2016.

Trong khi đó một số thông tin lan truyền rằng Sanford từng quyên góp cho Đảng Dân chủ, nhưng các bằng chứng này đều thuộc về những người khác tên Thomas Sanford sống tại các bang khác như Wisconsin, Virginia hay Idaho.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, nghi phạm từng trao đổi với ứng viên Hội đồng thành phố Burton về quan điểm tiêu cực đối với đạo Mặc Môn, thể hiện mối ác cảm cá nhân hơn là lý do chính trị rõ ràng.

Toàn cảnh nhà thờ cháy rụi sau vụ xả súng và phóng hỏa - Ảnh: REUTERS

Các chuyên gia nhận định việc mạng xã hội nhanh chóng gán nhãn chính trị cho kẻ xả súng phản ánh thực trạng phân cực sâu sắc ở Mỹ, khi bất kỳ vụ bạo lực nào cũng dễ bị biến thành cuộc tranh cãi chính trị giữa hai phe, thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ tôn giáo hay cá nhân.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ thực sự của nghi phạm. Những thông tin về quan điểm chính trị của Sanford vẫn chưa được xác nhận chính thức, trong khi các chi tiết về cuộc sống và mối quan hệ cá nhân của người này cho thấy vụ xả súng có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và thù ghét tôn giáo, thay vì động cơ chính trị rõ ràng.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn